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Среда, 10 апреля 2019, 06:22 мск

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Противников Томинского ГОКа могут обвинить в экстремизме (ДОКУМЕНТЫ)

Южноуральская полиция занялась сравнительным анализом постов, публикуемых в группе «СТОП ГОК (Группа по проблеме Томинского ГОКа)».

Как уже сообщал «Новый День», Томинский ГОК – это проект Русской медной компании. Добывать руду открытым способом планируется в двух десятках км от областного центра. У противников строительства есть масса серьезных претензий и к экологической составляющей проекта, и к его экономической эффективности, и к обеспечению производства водой, и к планам по размещению отходов в Коркинском угольном разрезе. Но больше всего их возмущают методы, которыми РМК пытается провести свой проект через процедуры, предусмотренные законом.

Борьба с Томинским ГОКом уже вылилась в несколько уголовных дел в отношении противников строительства, в которых в роли пострадавших выступают то сам ГОК, то его охранники.

Но в феврале текущего года некая челябинка обратилась в Центр противодействия экстремизму с заявлением, что в сети Интернет размещены материалы, возможно, содержащие признаки экстремизма.

26 февраля об этом извещают начальника Центра, и принимается решение обратиться в прокуратуру для ограничения доступа к информации, распространяемой интернет-сообщества «СТОП ГОК».

Фото Василия Московца

Но уже 6 февраля (то есть в день обращения челябинки, подозревающей экстремизм) появляется постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия, в котором указывается, что сотрудники центра уже установили, что в действиях модераторов группы «СТОП ГОК» в сосцети «ВКонтакте», есть признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ.

Правда, отмечает следователь, «достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в настоящий момент нет». Поэтому принято решение собирать материалы для сравнительного анализа до 6 августа текущего года.

Фото Василия Московца

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