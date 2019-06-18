Челябинца, сообщившего в полицию о появлении нацистских символов рядом с одной из школ, обвиняют в экстремизме

Одного из лидеров общественного движения «СТО ГОК», борющегося против строительства в десятке километров от Челябинска Томинского ГОКа (проект РМК) Василия Московца обвиняют в экстремизме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня юриста-общественника вызывали в полицию Ленинского района для дачи объяснений по поводу демонстрации нацистских символов.

Оказалось, что некий челябинец написал заявление в Центр противодействия экстремизму (ЦПЭ), в котором сообщил, что Василий Московец «пиарит свою личность в соцсетях» с помощью запрещенной символики.

Из объяснений заявителя, данных сотруднику ЦПЭ: «Примерно с 2019 года с помощью аккаунта «Павел Бирюков» посещаю интернет-сообщество «СТОП ГОК| Группа по проблеме Томинского ГОКа», так как я интересуюсь темой строительства Томинского ГОКа. В результате просмотра новостей и других материалов, размещаемых на странице вышеуказанного интернет-сообщества, я понял, что основным администратором и активным участником является пользователь «Василий Московец». Так как я лично с ним не знаком, то я решил посмотреть его персональную страницу, на то какие фотографии он там размещает, какие посты и новости выкладывает. В результате просмотра размещенных Василием Московцом изображений, я увидел фотографию, которую он разместил в 2014 году. На данной фотографии изображен бетонный забор, на котором имелась надпись, выполненная краской белого цвета (…)Данная надпись меня возмутила, так как она содержала нацистский символ (…), характерный для войск третьего рейха (нацисткой Германии».

Сотрудники ЦПЭ нашли эту фотографию, и направили материалы в прокуратуру Челябинска, оттуда дело ушло в прокуратуру Ленинского района, а оттуда – в районное УВД, куда и вызвали Московца. Он объяснил, как появилась фотография в его аккаунте:

«Примерно в 200 метрах от здания школы №51, расположенной по адресу ул. Агалакова – 46, в 2014 году шло строительство дома, и строительная площадка была огорожена забором. В какой-то момент на заборе появились нацистские символы. Будучи убежденным противником нацизма, я сделал фотографию и отнес ее в полицию вместе с заявлением о том, что в Ленинском районе появилась какая-то радикальная группа. Я также обратился в прокуратуру области через интернет-приемную.

Из области дело спустили в районную прокуратуру, те передали дело в отдел полиции «Ленинский». Дней через 10 позвонил участковый и пытался выяснить, откуда я знаю, что это нацистская символика, – может, кто-то по ошибке изобразил.

Через месяц, проходя по тому же месту, я увидел, что надпись никуда не делась. Тогда я сделал повторную фотографию, повторил пост в соцсетях и написал, что идет мнимая борьба с нацизмом, потому что виновные не установлены, не найдены и не наказаны.

После этого забор простоял до окончания строительства – минимум полгода – и только вместе с забором надпись исчезла.

Вот по этому факту (надписи на заборе – прим. НД) в полиции и сформировали материал: взяли без моего поста, без сопроводительных объяснений только фото и оформили все дело как то, что я публично демонстрировал нацистские символы.

Самое возмутительное, что несколько месяцев на трубе теплотрассы рядом со школой – прямо на входе – нанесена такая же надпись, и никто не принимает мер, чтобы ее устранить. Я об этом и сегодня сказал в отделе полиции, но никто не подорвался, чтобы ее устранить.

Школьники, приходя в школу каждый день, видят ее, и у них она откладывается на подсознании.

А привлечь к ответственности пытаются меня».

Любопытно, что человек, посещающий Интернет «с помощью аккаунта «Павел Бирюков», написал заявление в полицию 9 апреля 2019 года – то есть в разгар кампании по сбору материалов для ограничения доступа к информации, распространяемой интернет-сообщества «СТОП ГОК».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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