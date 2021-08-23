Общественник отсудил у МВД деньги, потраченные на тяжбу с силовиками

В Челябинске поставили точку в деле по обвинению известного общественника в пропаганде нацизма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд обязал министерство внутренних дел России выплатить Василию Московцу более 4 тысяч рублей в возмещение судебных издержек по иску о взыскании вреда, причиненного необоснованным привлечением к административной ответственности. Об этом челябинец сообщил на своей странице в социальных сетях.

Таким образом, поставлена точка в деле по обвинению южноуральца в пропаганде нацизма, продолжавшемся более двух лет.

Началось все весной 2019 года, когда в отношении Василия Московца возбудили административное производство по статье 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Поводом послужила публикация от 2014 года, в которой общественник возмущался отсутствием реакции силовиков на появление нацистской символики поблизости от одной из школ города. «Примерно в 200 метрах от здания школы №51 в 2014 году шло строительство дома, и строительная площадка была огорожена забором. В какой-то момент на заборе появились нацистские символы. Будучи убежденным противником нацизма, я сделал фотографию и отнес ее в полицию вместе с заявлением о том, что в Ленинском районе появилась какая-то радикальная группа. Я также обратился в прокуратуру области через интернет-приемную, – рассказал общественник. – Из области дело спустили в районную прокуратуру, те передали дело в отдел полиции «Ленинский». Дней через 10 позвонил участковый и пытался выяснить, откуда я знаю, что это нацистская символика, – может, кто-то по ошибке изобразил. Через месяц, проходя по тому же месту, я увидел, что надпись никуда не делась. Тогда я сделал повторную фотографию, повторил пост в соцсетях и написал, что идет мнимая борьба с нацизмом, потому что виновные не установлены, не найдены и не наказаны».

Спустя 5 лет после публикации поста некий пользователь разыскал ее и пожаловался в Центр противодействия экстремизму, инициировавший возбуждение административного дела.

В июне 2019 года Ленинский районный суд Челябинска прекратил дело ввиду отсутствия состава преступления. После чего Московец обратился в суд с иском к МВД о компенсации морального вреда, причиненного необоснованным привлечением к административной ответственности.

В феврале нынешнего года в результате повторного рассмотрения дела иск был удовлетворен. В минувшую пятницу, 20 августа, суд также постановил взыскать с истца сумму судебных расходов, которые понес челябинец в ходе разбирательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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