Челябинский общественник отсудил у МВД компенсацию за необоснованное привлечение к ответственности

Челябинский областной суд взыскал 7 тысяч рублей с МВД в пользу общественного активиста Василия Московца за необоснованное привлечение к административной ответственности по делу о распространении нацистской символики.

Как уже сообщал «Новый День», в июне 2019 года некий пользователь соцсетей «Павел Бирюков» решил узнать, что пользователь «Василий Московец» публикует на своей странице, и так увлекся этим занятием, что долистал посты аж до 2014 года, а там наткнулся на сообщение Московца об обнаруженной им нацистской надписи возле школы и о том, что на его обращение в правоохранительные органы реакции не последовало. В подтверждение своих заявлений, что никто не принял никаких мер после его обращения, Московец приложил фотографию строительного забора, на который были нанесены нацистские символы.Пользователя Бирюкова так потрясла эта надпись на заборе, что он тут же написал заявление в полицию, сообщив, что Московец «пиарит свою личность в соцсетях» с помощью запрещенной символики. Сотрудники ЦПЭ, пройдя по следам заявителя по аккаунту Московца, тоже нашли эту фотографию и, видимо, тоже испытали потрясение – настолько сильное, что не смогли больше прочесть ни буквы – иначе, как объяснить, что они сделали выводы, противоположные посылу Московца, и дали ход делу, приложив к нему фотографию без сопровождающего ее текста.

Дело по инстанциям дошло до Ленинского РОВД, а оттуда отправилось в суд.

Однако судье Ленинского районного суда Челябинска эмоции пользователя «Павла Бирюкова» и выводы сотрудников ЦПЭ показались неубедительными, поэтому производство по делу было прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.

Московец подал встречный иск. И сегодня Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда взыскала 7 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за необоснованное привлечение к административной ответственности.

«Правосудие восторжествовало, пусть и через год. МВД может, конечно, обжаловать это постановление, но исполнить все ж обязано», – прокомментировал ситуацию Василий Московец.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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