Суд не оценил доводы сотрудников полиции, обнаруживших экстремистские материалы в Facebook Василя Московца

Суд прекратил дело в отношении челябинца, обвиненного в экстремизме за то, что пытался обратить внимание правоохранительных органов на нацистские надписи возле школы.

Как уже сообщал «Новый День», в отношении общественного активиста Василя Московца с подачи Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) возбудили дело по статье 20.3 КОАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Поводом послужила публикация 2014 года в Facebook, в которой Василий Московец рассказывал о том, как обнаружил нацистскую надпись возле школы, обратился в правоохранительные органы, но реакции не последовало. В подтверждение своих заявлений, что никто не принял никаких мер после его обращения, он приложил фотографию строительного забора, на который были нанесены нацистские символы.

И вот – пять лет спустя – некий пользователь «Павел Бирюков» решил узнать, что пользователь «Василий Московец» публикует на своей странице, и так увлекся этим занятием, что долистал посты аж до 2014 года, наткнулся на фотографию забора и был настолько потрясен увиденным, что, даже не прочитав сопровождающий фото пост (иначе как можно объяснить его претензии?), бросился писать заявление в полицию.

Сотрудники ЦПЭ, пройдя по следам заявителя по аккаунту Московца, тоже нашли эту фотографию и, видимо, тоже испытали потрясение – настолько сильное, что не смогли больше прочесть ни буквы – иначе, как объяснить, что они сделали выводы, противоположные посылу Московца, и дали ход делу, приложив к нему фотографию без сопровождающего ее текста.

Дело по инстанциям передали в Ленинский РОВД, а оттуда быстренько направили в суд.

Однако сегодня судья Ленинского районного суда Челябинска прекратил производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения: доводы защитников Московца Андрея и Ольги Лепехиной показались судье более убедительными, чем эмоции пользователя «Павла Бирюкова» и выводы сотрудников ЦПЭ.

Челябинск, Светлана Намская

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