Челябинская пенсионерка стала фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма

60-летняя челябинка стала фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина разместила в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором одобрила самоподрыв анархиста Михаила Жлобицкого в здании ФСБ в Архангельске (инцидент произошел 31 октября 2018 года, сам Жлобицкий погиб, несколько человек получили ранения).

На ее пост наткнулись сотрудники Центра противодействия экстремизму, инспектируя соцсети. Женщина свою вину признала.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.06.19

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