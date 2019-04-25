Скорость: челябинца осудили за размещение стихов на интернет-странице движения «СТОП ГОК»

Житель Челябинска осужден за размещение стихов в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле 2015 года Павел Камчатный разместил на странице общественного движения «СТОП ГОК» в соцсетях стихотворение «Последнее пожелание Иванам».

6 февраля текущего года некая челябинка обратилась в Центр противодействия экстремизму с заявлением, что в сети Интернет размещены материалы, возможно, содержащие признаки экстремизма.

И в тот же день появляется постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия, в котором указывается: сотрудники центра уже установили, что в действиях модераторов группы «СТОП ГОК» в сосцети «ВКонтакте», есть признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ.

Правда, «достаточных оснований для возбуждения уголовного дела» в тот момент не было. Поэтому принято решение собирать материалы для сравнительного анализа до 6 августа текущего года.

И уже в феврале следователи находят пост Камчатного, сообщают об этом в прокуратуру, там 24 апреля возбуждают дело, тут же передают его в суд и в этот же день выносят вердикт. При этом адвокат Камчатного Андрей Лепехин вчера находился в командировке, подсудимому пришлось вызывать другого защитника, которому на ознакомление с делом дали четверть часа.

«Рассмотрение дела прошло в режиме максимально возможной спешки: судья отказалась откладывать заседание, несмотря на невозможность участия в заседании по уважительной причине защитника Павла адвоката Лепехина, затем ограничили время для ознакомления с 102-страничным делом пятнадцатью минутами, что, конечно, явно недостаточно, – рассказал РИА «Новый День» Василий Московец, защищавший Камчатного в суде. – Обвинение ссылалось на то, что листовка с текстом, схожим с размещенным Павлом, в 2012 году решением Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан была признана экстремисткой. Листовка действительно внесена в Федеральный список экстремистских материалов, но самого текста там нет. А на сайте Стерлитамакского городского суда не удалось обнаружить указанного решения. Мы выдвинули ходатайство запросить решение Серлитамакского городского суда от 5 июля 2012 года, чтобы убедиться: речь идет именно о том тексте, что разместил Павел. Но нам было отказано.

Никаких прений не проводилось. Возможности защиты были явно ограничены».

В результате Павла Камчатного признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статье 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов) и приговорили к максимальному штрафу, предусмотренному данной статьей – 3 тысячи рублей. Защита Павла Камчатного намерена оспорить вердикт Тракторозаводского районного суда.

Отметим, что это первое дело, возбужденное по публикациям в группах противников Томинского ГОКа в соцсетях. По словам Василия Московца, главная цель – добиться блокировки страниц движения «СТОП ГОК» в Интернете.

Челябинск, Светлана Намская

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