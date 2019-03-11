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Понедельник, 11 марта 2019, 18:27 мск

Новости Челябинск

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Назначены публичные слушания по одному из проектов Томинского ГОКа, запрещенному Роспотребнадзором

Назначены очередные публичные слушания по проектной документации РМК на забор воды для нужд Томинского ГОКа. Встреча с заинтересованной общественностью назначена на рабочий день и в рабочее время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», публичные слушания должны состояться 27 марта в селах Томинское (в 10:00, здание администрации Томинского сельского поселения) и Полетаево (в 14:00, здание Дома культуры).

«Регистрация граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, желающих выступить на публичных слушаниях, производится по месту нахождения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации Сосновского муниципального района и прекращается за один рабочий день до дня проведения публичных слушаний», – говорится в постановлении администрации Сосновского района.

«Речь идет о водоводе из реки Миасс (до городского водозабора) до Томинского ГОКа. Ранее Роспотребнадзор наложил на этот проект запрет, т.к. приоритет водоснабжения населения заложен в федеральных законах, во вторых, водовод будет находится в зоне санитарной охраны, – пояснила активист движения «Стоп ГОК» Надежда Верт. – До ввода Долгобротки им ОВР Нижне-Обского БВУ дал разрешение на 10 млн кубометров в год, а насосы ставят на 40 млн кубов в год. После ввода тракта ОВР дал добро на 24,6 млн кубометров в год. А насосы, повторюсь, на 40 млн кубов».

Между тем, независимый эксперт, проектировщик Светлана Князева подготовила заключение по рассматриваемой документации:

«1. Проекты планировки и межевания территории водовода в Полетаевском и Томинском сельских поселениях, при несогласованном и нерешенном с участием управления Роспотребнадзора по ЧО принципиального вопроса о возможности производственного водозабора во втором поясе зоны санитарной охраны представлены на публичные обсуждения преждевременно.

2. На публичные обсуждения и, далее, на общественную и государственные экспертизы необходимо представить проектную обоснованную документацию системы производственного водозабора: водозабор, насосная станция, водовод.

3. Данный проект не имеет права на жизнь ввиду стратегических нарушений природоохранных законов и санитарных норм: Закона №7-ФЗ; Водного Кодекса № 74-ФЗ; СанПиН 2.1.5.980-00; СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Необходимо отметить недопустимость подтасовок и манипулирования сознанием общественности при включении в проекты несоответствующих материалов».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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