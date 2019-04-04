Глава Челябинской области высказался по Томинскому ГОКу (ВИДЕО)

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал ситуацию с Томинским ГОКом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что общественность постоянно поднимает этот вопрос и в соцсетях вообще, и на официальной странице врио в Instagram, до сих пор Алексей Текслер хранил молчание

Но сегодня на первой пресс-конференции главе региона был задан вопрос:

«Не секрет, что в Челябинске очень негативно относятся к идее строительства горно-обогатительного комбината в Томино. Мы все знаем, что этот проект будет поострен, несмотря на большую протестную деятельность и отрицательное отношение общества, – уверенно заявил один из журналистов. – Как вы к этому относитесь?»

Врио губернатора поддерживать уверенность спрашивающего предусмотрительно не стал, но и противников строительства не успокоил:

«Я, естественно, наслышан…» Готов ли он встретиться с представителями общественности, выступающей против строительства ГОКа, и дошел ли до него пакет документов, переданный Надеждой Вертяховской через приемную губернатора с требованием передать лично в руки, Алексей Текслер не уточнил.

Напомним, запрет Томинского ГОКА является одним из трех основных условий, выполнение которых читатели РИА «Новый День» назвали необходимыми для того, чтобы Алексей Текслер получил их голоса на выборах губернатора.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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