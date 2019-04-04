Красный блокнот, губернаторские амбиции и небывалая доступность: Алексей Текслер провел первую пресс-конференцию (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Алексей Текслер заявил о губернаторских амбициях и завел красный блокнот для наказов потенциальных избирателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио губернатора провел первую пресс-конференцию в статусе главы Челябинской области.

Он заявил, что будет баллотироваться в губернаторы. Но поскольку беспартийный, то пойдет как самовыдвиженец: «Я хотел бы консолидировать все здоровые общественные силы и партии, разделяющие мои устремления и цели».

При этом Алексей Текслер отметил, что нацелен, в первую очередь, на решение сегодняшних проблем и комплексное развитие региона: «Область должна стать современной».

Амбициозные проекты предшественника врио губернатора развивать не намерен: ВСМ требует слишком много денег, в ТЛК «Южноуральский» уже вложены огромные средства, а загружен он всего на 20%, и его развитие потребует не менее солидных сумм. Конгресс-холл на берегу реки Миасс Текслер вообще не захотел обсуждать, отметив лишь, что проект оценивается в 20 млрд рублей: «Для бюджета это очень накладно, и меня это беспокоит».

Что же касается саммитов ШОС и БРИКС, то, по словам врио губернатора, переносить их из Челябинска никто никуда не собирается, и главной задачей сегодня является подготовка к этому международному форуму. Пока у него вызывает беспокойство лишь строительство деревни для гостей в Белом хуторе – там зафиксировано серьезное отставание от графика.

Среди внутрирегиональных приоритетов – дорожное строительство, развитие транспорта, цифровизация всех сфер: «Мне до сих пор приносят огромные папки с документами – это прошлый век», развитие туризма.

За 2 часа журналисты задали главе региона более 40 вопросов: на часть из них он ответил подробно, часть записал в красный блокнот, который, по его словам, завел специально, чтобы фиксировать, что волнует южноуральцев: туда он занес почти вопросы, поступившие от СМИ из территорий – например, о газификации Нагайбакского района и схеме обращения с отходами в Ашинском районе (мусоровозы ежедневно проезжают по 340 км, за что вынуждены платить жители). Врио губернатора пообещал, что в ближайшее время объедет все южноуральские территории.

На вопросы личного характера Алексей Текслер отвечал коротко, но стал первым главой Челябинской области, устроившим селфи со всеми желающими. Этот разительно отличает действующего главу области от предшественника и мэра Челябинска.

Сохранит ли Алексей Текслер такую доступность в дальнейшем, особенно после сентябрьских выборов – посмотрим.

Тот самый красный блокнот

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