Превращение Текслера: режим самоизоляции уничтожил имидж «народного» губернатора

Глава Южного Урала из «своего парня», которого он пытался изображать год назад, превращается в далекого от реальности бюрократа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает терять остатки былой популярности среди южноуральцев. Очередной «самострел» глава региона совершил в прямом эфире, в ходе общения с южноуральцами на портале 74.ru.

Уже понятно, что Текслер провалил экзамен, устроенный пандемией COVID-19. Сначала, перепуганный жесткими действиями правительства Москвы, глава Южного Урала объявил режим повышенной готовности на территории региона, где каждый день регистрировались порядка 30-40 новых случаев заболеваемости (в то время как в Москве в это же самое время счет умерших от коронавируса шел на сотни).

Несмотря на вполне благополучную эпидемическую ситуацию, Алексей Текслер ввел запрет на работу целых отраслей, фактически обескровив южноуральскую экономику, а жителей региона оставив без средств к существованию. Причем в то же самое время областные власти до последнего тянули с организацией проверок и превентивной изоляцией пассажиров самолетов и поездов, прибывающих из Москвы.

Не проявлял южноуральский губернатор самостоятельности, которой президент России Владимир Путин наделил глав регионов при выборе тактики борьбы с коронавирусом и в дальнейшем. Более того, когда Владимир Путин отменил общероссийский режим «нерабочих» дней, Текслер попросту спрятался, исчезнув из публичного пространства на целую неделю. Но если в течение первой недели ситуацию хоть как-то пытались объяснить его замы, в дальнейшем и они самоудалились из информационной повестки.

Вчера же Алексей Текслер публично признал, что ему комфортнее находится в бюрократическом замке, полностью независимом от жителей как бы управляемого им региона. Так, отвечая на вопрос о возможности возврата прямых выборов мэров, губернатор полностью отверг собственную однозначную позицию, озвученную им менее года назад: прямые выборы глав муниципалитетов – логичная, естественная и единственно возможная форма смены муниципального руководства. Именно так он говорил еще накануне сентябрьских выборов губернатора.

Теперь же Текслер полностью отказался от этой идеи. «В целом проблема не в этом, – заявил вчера глава Южного Урала. – Масса примеров, когда мэры избирались путем прямого голосования, но не удовлетворяли даже элементарным требованиям, и люди были недовольны. Вопрос в качестве управленцев. Сама система через конкурс отбора появилась, когда большое количество мэров пришли после прямых выборов, но были некомпетентны. По Челябинску и Златоусту конкурсы были не так давно. На пятилетний срок. Для этих территорий тема неактуальна. Но возникает возможность снимать руководителей, если они не удовлетворяют требованиям, в отличие от прямых выборов. Есть плюсы и минусы и у той, и у другой систем».

Складывается очень интересная ситуация. Мало того, что губернатор отказывается от идеи, сторонником которой он себя позиционировал меньше года назад. Он еще и апеллирует к аргументам, на практике ему не знакомым. Ведь Челябинскую область он возглавил уже после отмены прямых выборов мэров. То есть ему не пришлось столкнуться ни с одним из случаев некомпетентности главы муниципалитета, избранного прямым голосованием.

Зато пришлось лично приложить усилия, чтобы отправить в отставку мэра Челябинска Владимира Елистратова и главу Златоуста Вячеслава Жилина, назначенным как раз в результате конкурса. Более того, Алексей Текслер лично утвердил кандидатуру Антона Шарпилова на пост уполномоченного по правам человека в регионе. Того самого, которого назначили без опыта и соответствующего образования, а потом уговаривали уйти в отставку практически сразу после назначения из-за семейного скандала в который тот оказался замешан. Остается лишь гадать, какие компетенции проверяют в ходе конкурсных отборов при назначении на влиятельные должности.

Но, возможно, губернатора привлекает не столько возможность найти более подходящую кандидатуру, сколько возможность потом по-легкому «уйти» мэра, с которым «ошиблись» его представители в конкурсной комиссии? И, вероятно, привлекает настолько, что г-н Текслер легко обнуляет всю аргументацию сторонников непрямых, но все-таки формально выборов глав муниципалитетов. Ведь, защищая эту систему, чиновники всегда говорят о том, что выбирают мэров представителя народа – депутаты. Кстати, в отставку их тоже может отправить только собрание депутатов, а никак не губернатор. Официально.

Видимо, Алексею Текслеру, действительно, намного уютнее находиться вдали и вне досягаемости своих избирателей.

Впрочем, это еще полбеды. Проблема в том, что, удобно устроившись в своей башне из слоновой кости, южноуральский губернатор полностью оторвался от реальной жизни региона. Например, вчера г-н Текслер, ничуть не смутившись, заявил, что, «по-хорошему», нужно бы при строительстве жилых кварталов сначала строить объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы, поликлиники), а уже потом – жилье.

Видимо, в условиях недельной самоизоляции, проведенной губернатором в собственной резиденции в середине апреля, у чиновника начало развиваться утопическое сознание.

Ведь что означает строить сначала социальную инфраструктуру, а потом – жилье (не осваивать территорию в комплексе, параллельно возводя и жилье, и социалку, а именно сначала заниматься инфраструктурой). Это означает, что в течение какого-то времени неиспользуемые здания социального назначения либо кто-то будет содержать, либо они будут неуклонно разрушаться.

Но кто же будет этим заниматься? Муниципалитеты, постоянно жалующиеся на нехватку средств даже на содержание уже действующих объектов? Это ведь вам не работающие школы с детскими садами – у родителей денег на побелку и охрану не попросишь. Или, может быть, этим займутся сами застройщики, попутно включив все эти затраты в стоимость еще не построенных квадратных метров жилой площади?

Но зачем задаваться столь мелочными вопросами? Ведь так удобно расположиться в уютной резиденции – и мечтать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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