Челябинску пообещали вернуть прямые выборы (ВИДЕО)

Челябинск вернется к прямым выборам мэра и депутатов городской Думы, но не сегодня и не завтра. Об этом завил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Как уже сообщал «Новый День», возвращение прямых выборов входит в число первоочередных вопросов, решить которые южноуральцы требуют как можно скорее.

Сегодня речь об этой проблеме зашла на первой пресс-конференции Алексея Текслера в роли главы Челябинской области.

«Я сторонник прямых выборов, – заявил врио губернатора. – Мы рано или поздно к этому придем».

Что же касается ступенчатой схемы выборов в городскую Думу: когда горожане выбирают депутатов райсоветов, и уже те делегируют своих членов в городскую Думу, Алексей Текслер заявил, что такая система его удивляет.

«Среди плюсов – на 1 депутата райсовета приходится 2- 4 тысячи избирателей, в то время как на депутата гордумы – 25 тысяч. То есть депутаты райсоветов ближе к народу, – отметил врио губернатора. – С другой стороны размывается ответственность».

При этом никаких подтверждений эффективности действующей схемы нет

Напомним, что очередные выборы в райсоветы состоятся осенью – предвыборная кампания, по сути, уже идет. И, скорее всего, ближайшие 5 лет Челябинск проживет по прежней схеме, когда жизненно важные для миллионного города вопроса будут решать те, кому доверяют 1-2 тысячи человек.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 04.04.19

Глава Челябинской области высказался по Томинскому ГОКу (ВИДЕО). / На Южном Урале прикрыли канал нелегальной миграции. / «Эта история о неуважении»: Володина попросили «привести в чувство» правительство РФ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»