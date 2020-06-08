А Текслеру можно: губернатор Челябинской области наглядно продемонстрировал, как нужно соблюдать его распоряжения и запреты (ФОТО)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наглядно продемонстрировал, как нужно соблюдать его распоряжения и запреты.

Как уже сообщал «Новый День», в регионе с конца марта действует режим повышенной готовности. С 24 мая южноуральцам официально разрешено гулять: не более двух человек вместе либо в составе одной семьи. Гуляющей семье разрешено не носить маски и не выдерживать социальную дистанцию, остальные при контакте должны соблюдать меры безопасности.

31 мая губернатор внезапно отменил требование всем прибывшим из Москвы и Санкт-Петербурга в обязательном порядке выдерживать 14-дневный режим самоизоляции, заявив, что из этих регионов коронавирус в область давно не завозили.

При этом в сводном списке зараженных на сегодняшний день на сайте коронавирус74.рф только в Челябинске мы насчитали 5 человек в возрасте 20 – 45 лет, у которых указан источник инфицирования «Москва» или «Санкт-Петербург», а состояние и этап лечения уточняются. Этому есть два объяснения: ответственные за сайт (или те сотрудники минздрава и Роспотребнадзора, которые передают им информацию) манкируют своими обязанностями, либо в ситуации с этими зараженными специалисты, действительно, не могут уточнить. Но верить ни в то, ни в другое категорически не хочется: если во время такой опасной эпидемии (судя по принимаемым властями мерами) состояние здоровья заболевшего и на какой стадии находится его лечение, не могут уточнить несколько недель, значит, медицины в регионе просто нет. Допустить такое мы не можем. Как и безответственное отношение к официальной информации в то время как любые другие данные, полученные не из официальных источников (к коим относится и сайт коронавирус74.рф), считаются фейком, и за них привлекают к ответственности.

Значит, эти люди приехали в регион недавно – буквально на днях. И губернатор явно поторопился, заявляя об отсутствии опасности.

Между тем, очередные послаблением режима тут же воспользовались известные московские блогеры – урбанисты, которые провели на Южном Урале конец минувшей недели. С одним из них Алексей Текслер даже провел часть воскресенья – гулял по городу без маски и социальной дистанции.

Фотографиями этой прогулки с общественностью поделилась в соцсетях пресс-служба губернатора.

А в пятницу, 5 июня, та же пресс-служба публиковала другие фото губернатора

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.06.20

На Южном Урале от COVID-19 умерли еще трое. / Вакцинация России против гриппа начнется раньше обычного. / По поручению Путина: в России создадут «Национальную базу генетической информации». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»