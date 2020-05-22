Пока Текслер делает вид, что все под контролем, карантин в Челябинске самозакончился

Жителям Челябинска надоело ждать, когда власти региона хоть как-то обрисуют перспективу: горожане возвращаются к обычной жизни, наплевав на все запреты и ограничения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Алексей Текслер объявил в регионе режим повышенной готовности. Юридически этот процесс никак не обоснован: это и не ЧП, и не ЧС, хотя власти вводят эквивалентные ограничения, но меры поддержки населения менее значительны. Челябинцы охарактеризовали режим повышенной готовности так: «Ты должен всем и все, тебе – никто и ничего».

Тем не менее, многие добросовестно пытались выдерживать режим самоизоляции, большинство учреждений и организаций были закрыты. Однако через месяц выяснилось, что обещанной президентом и губернатором зарплаты не будет, так как работодателю просто негде взять на это деньги, льготные кредиты получают единицы, пособие по безработице в размере 15 тысяч рублей положено далеко не всем, да и на эти 15 тысяч протянуть месяц довольно сложно, учитывая, что коммунальщики вместе с властями чуть ли не ежедневно требуют оплатить счета, а продукты и медикаменты ожидаемо подорожали.

Первыми не выдержали небольшие магазины, у которых есть база постоянных клиентов: они еще в конце апреля разослали смс-ки с приглашениями на «закрытые распродажи»: «Позвоните и сообщите, когда вам удобно к нам зайти, и мы обеспечим все меры предосторожности».

За ними потянулись остальные: многие магазины вывесили на дверях объявление «пункт выдачи интернет-заказов» и просто продолжили работу.

Южноуральцы надеялись, что какая-то ясность наступить после 9 мая, тем более что в других регионах начали постепенно отменять ограничения для бизнеса. Тем более, что президент РФ дал главам субъектов весьма широкие полномочия ( вместе с ответственностью, разумеется). Однако губернатор Челябинской области ответственность брать не захотел: он лишь продлил режим повышенной готовности со всеми ограничениями и перестал проводить регулярные брифинги. Напомним, сначала эпидемии глава региона выходил на связь с общественностью и СМИ ежедневно, потом 3 раза в неделю, а после 9 мая он провел только один брифинг – ровно неделю назад. И с тех пор предпочитает доносить свою позицию до населения исключительно через пресс-службу.

Между тем, по данным полпредства президента РФ в УрФО, Челябинская область уже вышла на условия готовности к первому этапу снятия ограничений. Все три условия – коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонд и охват тестированием – выполнены. И, в принципе, регион может разрешить работу предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами (площадью до 400 квадратных метров). А населению можно разрешить прогулки и занятия спортом на открытом воздухе (все это в компании не более 2 человек).

Однако Текслер никаких новых решений по-прежнему не озвучивает, лишь заявляет, что, благодаря предпринятым мерам, в Челябинской области удалось избежать взрывного распространения коронавируса и сдержать ситуацию.

Устав ждать, южноуральцы сами приняли решение об отмене самоизоляции: в Челябинске уже открылись многие магазины непродовольственных товаров, работают частные медицинские центры (в случае необходимости любой плановый прием оформляется как экстренный), ремонтные мастерские, парки и скверы забиты людьми, на дорогах пробки,

в магазинах полно народу, масочный режим почти никто не соблюдает, в большинстве магазинов даже не потрудились нанести разметку для соблюдения дистанции, корзинки и тележки никто не обрабатывает и так далее, и тому подобное.

Индекс самоизоляции 21 мая в Челябинске составил 1, а сегодня и вовсе опустился до 0,9.

Власти продолжают делать вид, что контролируют ситуацию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.05.20

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