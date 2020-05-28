Из аптек Челябинска стали исчезать «маски Текслера»

Челябинские аптеки распродали почти все медицинские маски по 15 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на заверения губернатора Челябинской области Алексея Текслера об организации бесперебойного снабжения аптек Областного аптечного склада масками по 15 рублей за штуку, жители Челябинска все реже могут найти дешевые СИЗ в торговых точках госпредприятия.

В ОАС признают возникшие сложности, объясняя их окончанием запасов, сформированных после выпуска первой партии масок на линии, установленной на площадях склада. И обещают уже в ближайшие дни решить проблему – сразу после выпуска следующей партии.

Впрочем, дефицита медицинских масок в аптеках Челябинска и области не наблюдается. В торговых точках различных сетей вполне можно приобрести СИЗ по цене 25-35 рублей за штуку. А в госаптеках не исчерпаны еще и запасы масок по 15 рублей за штуку (такие маски можно купить, например, и в Копейске, и в некоторых аптеках Челябинска).

Можно сказать, что ажиотажа в регионе не наблюдается. Тем более, что к реализации медицинских масок приступили и интернет-площадки. И теперь в интернет-магазинах можно приобрести маски китайского производства достаточно хорошего качества по цене 15-20 рублей за штуку. Причем минимальная партия в 50 штук при обязательном масочном режиме уже не выглядит такой уж большой.

К тому же, многие успели обзавестись многоразовыми масками (кто-то купил, а кто-то изготовил сам), решив для себя проблему, как минимум, на несколько месяцев вперед.

Так что единственным результатом внезапного исчезновения «масок Текслера» из продажи может стать лишь дальнейшее падение доверия южноуральцев к губернатору. Впрочем, веры губернатору-технократу уже и без того практически не осталось. Особенно после весьма «своевременного» исчезновения Текслера из публичной плоскости, из-за чего жителям региона пришлось самим решать проблему выхода из режима самоизоляции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.05.20

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