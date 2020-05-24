Текслер узаконил самосмягчение южноуральцами режима самоизоляции

В Челябинской области начался первый этап отмены ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

Напомним, что с 18 марта регион живет в условиях повышенной готовности: на улицу было запрещено выходить без особой надобности, под которой понимался поход за продуктами в ближайший магазин или аптеку, а также визит к врачу в случае возникновения угрозы для жизни.

Работать было разрешено ограниченному кругу предприятий и организаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня губернатор Алексей Текслер заявил, что решил ввести первый этап отмены ограничений.

Теперь можно гулять и заниматься спортом на улице (разумеется, не толпой, а соблюдением социальной дистанции). Возобновляется торговля непродовольственными товарами в розницу, если площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров.

По-прежнему сохраняется масочный режим, закрыты предприятия общепита, а также развлекательной и оздоровительной сфер.

По сути, глава региона лишь узаконил то, что южноуральцы уже сделали сами, не дожидаясь разрешения властей.

«Пфффф, Алексей Леонидович, здрасте... Уже давным-давно все работают. И с отдельным входом, и с общим», – комментируют заявление губернатора южноуральцы на странице Текслера в Instagram.

«Когда все сидели дома в самом начале этого, так скажем, режима самоизоляции, был рост заболеваемости. Сейчас же, когда люди устали сидеть дома и бояться, все гуляют, и рост вдруг резко так на спад пошёл…»

«Как смешно это слушать – про постепенное снятие мер, когда нас, например, выводят на производственную практику. О каком режиме идёт речь, не понятно. Выводить студентов на практику в детскую поликлинику во время пандемии, как минимум, глупо. Никто не хочет переносить практику на более благоприятное время, потому что на это нужно потратить время и силы начальству образовательного заведения. Никто не хочет заморачиваться просто».

«Вы пробки видели? Жители уже давно на третьем этапе. Отстаёте, Алексей Леонидович!!! Давайте подтягивайтесь…»

«Мы на третьем этапе, но как бы начинаем первый, потому что работаем, но вообще-то нельзя… Но кушать очень хочется…»

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 24.05.20

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