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Четверг, 11 июня 2020, 18:28 мск

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Стой там, иди сюда: на Южном Урале продлили режим повышенной готовности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 30 июня 2020 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального правительства, по-прежнему запрещены массовые мероприятия, ограничена работа ряда объектов. Внутри этого срока возможно частичное снятие ограничений.

При этом на Южном Урале с 15 июня 2020 года смогут начать работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Кроме того, разрешается начать занятия на открытом воздухе ученикам спортивных школ.

Челябинск, Павел Зварзин

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