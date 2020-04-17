«Скучно стало»: губернатора Челябинской области заподозрили в пиаре на коронавирусе

В болезни пресс-секретаря губернатора Челябинской области и его выздоровлении накануне большого праздника увидели плохо сыгранный спектакль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об условно-положительном анализе Сергея Зюся сообщили 6 апреля. 9 апреля стало известно, что результат подтвердился. И в этот же день губернатор Алексей Текслер сообщил, что ушел в режим самоизоляции. А уже сегодня заявил, что пресс-секретарь благополучно излечился, и потому глава региона самоизоляцию прекращает, тем более, что два анализа дали отрицательный результат.

Эта новость южноуральцев рассмешила: с самого утра они обмениваются язвительными замечаниями в социальных сетях.

Особенно веселит челябинцев то, ни со времени госпитализации Зюся, ни с начала самоизоляции самого Текслера не прошло даже двух недель. Добавляет «восторгов» и тот факт, что сегодня же глава региона объявил, что для простых южноуральцев своеобразный карантин продлен до 30 апреля.

«Челябинские пресс-секретари настолько суровы, что коронавирус в их организме убивает сам себя. За семь дней. Без анализа на антитела. Исцелился. На Пасху, – ехидно комментируют южноуральцы. – И сам излечился, и никого не заразил. Без масок и сидения дома. То есть вирус не опасен в принципе? Или в Челябинске нашли чудо-лекарство? Чудовищный пиар, чудовищный».

«Был дома. Пил теплое и антивирусное. Тьфу. Спектакль», – соглашаются другие.

В принципе, эта версия легко объясняется желанием снизить социальное напряжение, нарастающее на протяжении всего режима повышенной готовности, который, как оказалось, продлится больше месяца. «Там четкий пиар, – рассуждают в социальных сетях. – Выявлен вирус. На изоляции. Губернатор изолировался с народом. Потом скучно стало или много народу знает, исцелились. Санта-Барбара».

Судя по многочисленным репликам южноуральцев, спектакль под условным названием «Единение губернатора с народом», если таковой был, с треском провалился. По причине непрофессионализма актеров и неуклюжести сценаристов.

Так, еще в первые дни «госпитализации» Сергея Зюся многие обратили внимание, что на заднем фоне фотографий, размещаемых чиновником в соцсетях, якобы, из медицинского бокса, видны упаковки из-под чипсов – продукта явно далекого от больничной диеты. Некоторые даже поинтересовались, не балуется ли пресс-секретарь губернатора на больничном пивком.

А тут еще и сам Алексей Текслер оказался перед угрозой встретить Пасху в отрыве от семьи. И так удачно совпало, что буквально накануне большого праздника Сергей Зюсь вылечился, а губернатор получил отрицательный результат второго теста (напомним, известны случаи, когда коронавирус выявлялся только на третьем анализе).

Если же все было по-настоящему, то Текслер и его пресс-секретарь могут проводить мастер-классы по борьбе с опасной инфекцией. Начать следует с разъяснения, почему все – даже потенциально контактные – должны выдержать 14 дней строгой самоизоляции, а губернатор, не смотря на реальный контакт с зараженным, нет.

Но, в любом случае, Пасху оба встретят в кругу семьи. Правда, веры после такого «разворота» главе региона будет ощутимо меньше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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