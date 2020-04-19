«Ждем комментариев губернатора…» Южноуральцы обвиняют власти в двойных стандартах

Южноуральцы обвиняют областные власти в двойных стандартах. Больше всего недовольства вызывает поведение губернатора Алексея Текслера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», яблоком раздора стали пасхальные службы. Напомним, в отличие от других регионов и иных конфессий, в Челябинской области православные храмы для посещения не закрыли. Текслер заявил, что у него на это нет полномочий, и он вообще не представляет «как можно закрыть церковь». Представители епархии призвали прихожан молиться дома, но против их визитов на службы не возражали.

В результате на пасхальных службах было полно народу. При этом полиция была в курсе – возле каждого храма находился как минимум один наряд полиции. Но обрядам полицейские не мешали, никого не штрафовали, проходу в церковь не препятствовали. Другие южноуральцы возмутились.

«Зато меня вчера одного, повторюсь одного (!) с тренажеров у Курчатова выгоняли аж 8 полицейских, и рассказывали, как они заботятся о моем здоровье и здоровье окружающих, а тут пожалуйста – РПЦ все можно. Вот оно все и понятно, кому что можно, а кому что нельзя».

«Почему им можно для отправления своих религиозных потребностей по улицам и массовым мероприятиям разгуливать, в том числе с детьми, а мои дети заперты дома?!»

«Что за бред?! Гулять, значит, нельзя, на дачи нельзя, а вот толпой в храм можно???» – пишут южноуральцы в соцсетях.

Верующие возражают:

«Это Пасха, верующие люди постились 48 дней, ходили на все службы, ждали этого события ГОД! У нас болеет 74 человека на область!!! Я захожу в Сп... магазин на Чичерина – там сотни людей, на улицах, в парках, в трамваях. Почему там можно, а в храм нет???»

«Простите! Но когда наблюдаешь через окно толпы людей, бегающих по магазинам, катающихся на велосипедах, прогуливающихся по парку, а ты сидишь три недели дома с детьми, занимаешься дистанционным обучением сразу по нескольким курсам, а получаешь новости, что кто- то бегает от властей, приехав из Дубая, Испании, Москвы… Хочется спросить: почему мы должны лечить за счет государства, сожалеть о них, а они бегают разносят заразу – и норм. Ни кого не оштрафовали, даже не предложили принародно по попке атата сделать... А мы сидим, смотрим эти новости, смотрим, как другие гуляют... И не надо валить на праздник Пасхи! Если вы выгляните в окно, то поймете, что прихожане не единственные, кому уже все равно!!!»

Некоторые шутят: «Ну, что ж, по крайней мере, когда вас посреди города Че остановит полиция с вопросом «Куда идёте?", можно смело и с достоинством отвечать: «В церковь!"

Но многие считают, что история пасхальными службами продемонстрировала слабость региональной власти и ее двойные стандарты.

«Не страшен вирус. Страшен подход к людям. И двойные стандарты. Кому-то можно толпой собираться, а кого-то в автозаки. Остаётся задуматься».

«Дурдом!! А зачем тогда так пугают, предупреждают смс -ки присылают, штрафы выписывают, облавы, рейды и посты на въезде в город были?! Это что было? Фарс??? Зачем?? Я, значит, дома сижу со всей семьёй, а оказывается, народ-то круглые сутки гуляет!!! По церквям ходит!!!»

«Я вообще не понимаю, нужно сидеть дома или можно ходить, куда угодно???»

«Люди теряют работу, половина уже без заработка на апрель осталась точно, им дома сидеть, а всем остальным гулять. Не ясно, зачем был показательный марш у Курчатова и почему данных людей, выходящих из храма не штрафовали за нарушение режима самоизоляции. Ведь храмов в списке возможного следования не было», – комментируют южноуральцы.

«На Молодогвардейцев показательно разгуливал полицейский с помощницей, останавливали людей, что-то записывали в папку, какие-то документы рассматривали. На улице не было массового скопления, но много магазинов. Почему этот полицейский не был в местах массового скопления? Все равно людям нужно разрешить выходить, так как гиподинамия – тоже вред… А власть в нашем городе беззуба... Как бы чего не вышло!»

«Неужели после этого все садоводы будут дома сидеть??? Я думаю, не будут, власть себя показала, никого в полицию не увезли…»

«Сегодня поеду на велике кататься в лес, обязательно побеседую с полицейскими по этому поводу. Почему я один на велосипеде в лесу – преступник, а толпа в замкнутом помещении – это просто православные россияне. И чем их правовой статус отличается от моего. А то, может, я чего-то не знаю, и надо просто в православный кружок записаться».

«Вот и вся ваша самоизоляция! Я с коляской в парке, обходя других за 3 метра, опасней, чем куча людей в храме?! Все ясно».

Южноуральцы хотят, чтобы губернатор объяснил им происходящее:

«Ждем комментариев губернатора – очень хочется узнать, кому можно ходить по правилам, а кому нельзя».

Челябинск, Светлана Намская

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