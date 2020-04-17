В Челябинске полиция провела массовое задержание прогуливающейся молодежи

В центре Челябинска полиция задержала несколько десятков молодых людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», силовая акция прошла вчера, 16 апреля, в двенадцатом часу ночи у памятника Курчатову.

Подступы к площади перекрыли несколько полицейских автомобилей, после чего всех гулявших на площадке молодых людей препроводили в отделение полиции, где составили протоколы по статье 20.6.1 КоАП (нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Попали в «облаву» и некоторые любопытные. Так, один из задержанных рассказал, что поехал в магазин, но вышел из машины, чтобы посмотреть, что происходит, и был задержан.

При этом некоторые задержанные впоследствии пожаловались в социальных сетях, что во время транспортировки до отдела полиции и в самом отделе у них не было возможности соблюдать социальную дистанцию, а многие находившиеся рядом с ними люди были без медицинских масок. Хотя, суд по опубликованным фото, в помещении полиции у задержанных все-таки была такая возможность, но они продолжали держаться группами и общаться между собой.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о массовой «операции» подтвердили, не уточнив число задержанных (по данным источников, их было несколько десятков). «Около 23 часов у памятника Курчатову была замечена активность граждан, которые нарушали режим самоизоляции. В частности, они нарушали правила поведения при режиме повышенной готовности, действующем на территории области», – сообщили в силовом ведомстве.

При этом в пресс-службе областного полицейского главка выразили удивление претензиям некоторых задержанных. «Если бы их, действительно, заботила социальная дистанция, то они бы остались дома, а не собирались группами на улице, где разговаривали, обнимались и всячески эту социальную дистанцию нарушали. Но как только их переместили в отдел полиции, их сразу стала беспокоить социальная дистанция», – прокомментировали жалобы представители силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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