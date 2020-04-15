Власти Челябинской области не будут запрещать православным собираться в храмах

Несмотря на высокую опасность распространения коронавируса, власти Челябинской области не будут запрещать верующим южноуральцам собраться в храмах на пасхальные службы. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, у региональной власти нет на это полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день все религиозные конфессии, представленные на Южном Урале, закрыли для посещения свои храмы и молельные дома. Исключение составляет только русская православная церковь.

Минувшие выходные, когда православные праздновали вербное воскресенье, показали, что режим самоизоляции верующих не останавливает: людей в храмах было много.

Впереди Пасха и, несмотря на призывы представителей РПЦ молиться дома, обещания организовать трансляции богослужения и инструкции по домашнему освящению куличей, удержать прихожан от участия в праздничных службах вряд ли удастся.

Но сама РПЦ закрывать храмы, походе не собирается, а правительство Челябинской области предпринимать ограничительные меры в этой сфере отказывается: «Я не представляют, как можно закрыть церковь», – заявил сегодня губернатор Алексей Текслер. И добавил: «Это должно быть решение РПЦ».

Напомним, что храмы Московской патриархии на Украине тоже не стали закрывать в связи с коронавирусом. Однако с 13 апреля пришлось ввести карантин в Киево-Печерской лавре: на территории монастыря заразились коронавирусом 92 человека. Умерли трое: 40-летний монах, 47-летний иеродиакон и 73-летний насельник.

Кстати, посещать кладбища до отмены режима самоизоляции запрещено: мемориалы работают только на погребение.

Челябинск, Светлана Намская

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