Чиновники сами не верят в то, что южноуральцы воспринимают их запреты всерьез

Южноуральские чиновники, объявив режим строгой самоизоляции, не только не следят за соблюдением ограничительных мер, но и создают условия для их нарушения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня глава Челябинска Наталя Котова поручила завершить акарицидную обработку кладбищ до Родительского дня. Напомним, Радоница (Радуница) – это славянская богиня, которая «обеспечивала» связь между мирами живых и мертвых. Считалось, что в ее день можно пообщаться с ушедшими в Навь. Традиция сохранилась и после крещения Руси, став обрядом посещения могил предков, и сейчас отмечается на девятый день после Пасхи. В текущем году Радоница приходится на 28 апреля.

«Все равно какая-то часть (горожан) поедет (на кладбища)», – отметила Котова, поинтересовавшись, успеют ли завершить обработку мемориалов от клещей.

Напомним, что еще в середине апреля губернатор Алексей Текслер заявил, что кладбища закрыты для посещений и работают только на погребение.

По всей видимости, чиновники сами не верят в то, что их запреты воспринимаются южноуральцами всерьез. Например, несмотря на запрет проводить масоовые мероприятия и и вообще выходить на улицу, за исключением посещения ближайщего магазина и аптеки, ночные пасхальные службы в 15 храмах челябинка только по офциальным данным посетили 1525 человек. К ответвенности за нарушения режима самоизоляции никого не привлекали, а Котова поблагодарила полицию за помощь в организации пасхальных мероприятий.

Напомним, история с пасхальными службами вызвала возмущение у многих южноуральцев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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