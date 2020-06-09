В Челябинской области от коронавируса умерли четыре человека

В Челябинской области от коронавируса умерли четыре человека: женщины 81 года и 88 лет, мужчины 60 и 80 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за сутки подтверждены 135 новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксированы 4 тысячи 129 зараженных, 63 из них скончались. Продолжают лечение 2 тысячи 83 человека.

Челябинск, Павел Зварзн

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