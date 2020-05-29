Теперь официально: Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в Челябинской области до 14 июня включительно.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве региона,

до 14 июня приостановлено бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях и так далее. Заезды приостановлены до 30 июня;

бракосочетания, ранее запланированные на период до 14 июня, нужно перенести на более поздние даты (если это невозможно, присутствовать на регистрации могут лишь молодожены);

продолжает действовать масочный режим: маски необходимо носить в общественном транспорте, включая такси, магазинах, аптеках, банках и других помещениях, где находятся люди;

разрешены прогулки и занятия физкультурой на улице в составе одной семьи либо до двух человек одновременно;

работают продуктовые магазины, аптеки, банки, зоомагазины, а также непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров;

образовательные организации работают в дистанционном режиме;

предприятия общепита продолжают работать на вынос и в режиме доставки;

массовые мероприятия не проводятся;

сохраняется условие двухнедельной изоляции при прибытии из Москвы и Санкт-Петербурга;

жители Челябинской области, прибывшие из-за рубежа, направляются на 14-дневную обсервацию;

для организаций сохраняется обязательность профилактических мер: дезинфекции помещений, масочного режима, контроля температуры тела сотрудников.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.05.20

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