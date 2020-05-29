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Пятница, 29 мая 2020, 18:12 мск

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Теперь официально: Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в Челябинской области до 14 июня включительно.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве региона,

  • до 14 июня приостановлено бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях и так далее. Заезды приостановлены до 30 июня;
  • бракосочетания, ранее запланированные на период до 14 июня, нужно перенести на более поздние даты (если это невозможно, присутствовать на регистрации могут лишь молодожены);
  • продолжает действовать масочный режим: маски необходимо носить в общественном транспорте, включая такси, магазинах, аптеках, банках и других помещениях, где находятся люди;
  • разрешены прогулки и занятия физкультурой на улице в составе одной семьи либо до двух человек одновременно;
  • работают продуктовые магазины, аптеки, банки, зоомагазины, а также непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров;
  • образовательные организации работают в дистанционном режиме;
  • предприятия общепита продолжают работать на вынос и в режиме доставки;
  • массовые мероприятия не проводятся;
  • сохраняется условие двухнедельной изоляции при прибытии из Москвы и Санкт-Петербурга;
  • жители Челябинской области, прибывшие из-за рубежа, направляются на 14-дневную обсервацию;
  • для организаций сохраняется обязательность профилактических мер: дезинфекции помещений, масочного режима, контроля температуры тела сотрудников.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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