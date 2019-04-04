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Четверг, 4 апреля 2019, 10:04 мск

Новости Челябинск

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Иван Сеничев покинет пост директора ХК «Трактор»

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил об отставке Ивана Сеничева с поста директора ХК «Трактор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор клуба Иван Сеничев и генеральный менеджер компаны Евгений Губарев в ближайшие дни покинут руководство ХК «Трактор». Об этом врио главы Южного Урала Алексей Текслер заявил в ходе своей первой пресс-конференции.

Пост директора хоккейного клуба займет Борис Видгоф. Его ближайшими задачами станет подбор нового главного тренера «Трактора». «Это вопрос сегодняшнего дня, – подчеркнул Алексей Текслер. – В целом же, я поставил главной задачей опору на воспитанников клуба, на южноуральцев вообще».

Напомним, сезон КХЛ 2018-2019 годов оказался провальным для команды. Лишь на последних турах регулярного первенства добившись попадания в прей-офф, челябинцы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина уже в 1/8 финала, вчистую проиграв «Автомобилисту» из Екатеринбурга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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