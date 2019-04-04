ВСМ – нет, метро – может быть: Алексей Текслер рассказал о перспективах общественного транспорта

Транспортную сеть Челябинска будут развивать, в первую очередь, за счет электротранспорта. Об этом заявил врио губернатора Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый глава региона раскритиковал сегодняшнее состояние системы. «То, что твориться с общественным транспортом Челябинска, никого устроить не может. Мой отец – инвалид по Москве перемещался без проблем за счет низкопольного транспорта. В Челябинске он этого сделать не смог. Меня это не устраивает ни как гражданина, ни как губернатора».

В Челябинске должны появиться современные трамваи – комфортные и бесшумные. Об этом врио губернатора сообщил в привязке к проблеме метро.

«Вырыто 4 км подземных тоннелей, а первая линия подразумевает 17 км, – отметил Текслер. – Выделяемых средств на завершение даже одной линии не хватает. Я представляю себе так: сократить число станций на 1 линии с 5 до 4, а дальше вывести метро на поверхность и продолжить движение за счет легкого метро, как это делают во многих городах, либо за счет современных трамваев».

Правда, и такой проект слишком дорог: «Мне называют сумму в 400 млрд, я не знаю, где их взять. Надо найти оптимальное решение», – подчеркнул Алексей Текслер.

А вот проект высокоскоростной магистрали «Челябинск – Екатеринбург» может быть заморожен: «Я не вижу в этом проекте для себя приоритета, он крайне дорогой. Мы продолжим работать с РЖД, федеральным правительством и правительством Свердловской области, но окончательного мнения по проекту у меня пока нет», – сказал глава региона.

Нет особых планов и по развитию челябинского аэропорта: на жалобы журналистов, что улететь сегодня можно только в Москву, Алексей Текслер ответил, что смотрел расписание: самолеты летают не только в столицу – например, еще в Санкт-Петербург. Но пообещал еще раз проработать вопрос воздушного сообщения.

Апрель 04, Светлана Намская

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