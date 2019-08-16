«Медленно и печально»: челябинское метро значительно подешевело

Челябинское метро подешевело: если ранее заявлялось, что для завершения строительства необходимо 400 млрд рублей, то теперь называют суммы в разы меньшее. Но на процесс строительства это не влияет.

«Эта наша общая боль – тех, кто живет в Челябинске. Мы 30 лет наблюдаем за этой стройкой: она идет медленно и печально», – заявил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первом этапе собирались построить 5 станций и 17 км двухпутных туннелей. На сегодняшний день готовы только 4 км. Чтобы достроить метро в рамках существующего проекта, по словам главы региона, необходимо около 100 млрд рублей (напомним, ранее называлась сумма в 4 раза больше).

«Это очень большие деньги. Такого рода средства можно направлять только в тот проект, который точно будет востребован, точно будет эффективен и будет соответствовать всем современным моделям городского общественного транспорта, – отметил Текслер. – Этот вопрос сейчас обсуждается, разрабатываются несколько вариантов. Мне хотелось бы, чтобы метро у нас было, но пока решения нет. Поэтому мы занимаемся моделью наземного транспорта».

Он сообщил, что уже закуплено 66 автобусов, и до конца года собираются закупить еще около 200. А в следующем году начнут обновление трамвайного парка.

Челябинск, Светлана Намская

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