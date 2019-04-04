Обманутых дольщиков не пустили к Алексею Текслеру (ФОТО)

Обманутых дольщиков не пустили на пресс-конференцию врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня новый глава региона врервые встретился с журналистами в формате пресс-конференции. Анонсируя это мероприятие вInstagram, врио пригласил присоединиться всех южноуральцев.

Дольщики восприняли приглашение буквально и пришли в правительство Челябинской области небольшой группой, но дальше вахты пройти не смогли.

Дольщики возмущались тем, что их проблему решать никто не хочет: «Все только кивают головой и обещают, но ни одного обещание до сих пор не выполнено», – на повышенных тонах пытались они втолковать представительнице администрации, общаться с которой им пришлось в коридоре.

Чиновница стояла, как скала, и на все заявления предлагала составить коллективное обращение.

В результате, на пресс-конференцию дольщики не попали, но их вопрос все же был поднят.

«Это один из самых важных вопросов, – отметил Алексей Текслер. – У нас 28 проблемных домов, более 1 тысячи обманутых дольщиков. Я попытался посмотреть историю вопроса: проблемы возникли за относительно короткий срок. У меня есть вопросы и к застройщикам, и к чиновникам – почему нельзя было своевременно реагировать?»

Глава региона отметил, что есть вариант решить проблему с завершением строительства, предоставив инвесторам земельные участки под новую застройку, но на всех земли не хватит. Есть возможность получить помощь по линии специализированных фондов, но там пока все на уровне устных договоренностей.

Алексей Текслер призвал бизнес принять участие в решение проблемы: «Бизнес тоже поучаствовал в создании этой ситуации. Поэтому проблему нужно решать общими силами – я даю сигнал всем», – заявил врио губернатора.

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