Нигде не пройти, зато бегают волки: Алексей Текслер снова шокирован состоянием Челябинска (ВИДЕО)

Администрации Челябинска дали 2 недели на решение задач, поставленных новым главой региона после первого объезда областного центра.

Как уже сообщал «Новый День», врио губернатора Алексей Текслер на прошлой неделе высказал крайнее неудовольствие состоянием Челябинска. Поставил мэрии «двойку» за содержание города, врио заявил: что властям должно быть стыдно. «Пока все очень некрасиво. Челябинск выглядит серым. Центральные улицы выглядят непрезентабельно, про дворы и говорить нечего».

Сегодня Алексей Текслер подтвердил: деятельность городской власти его не устраивает.

«Анализируя бюджеты области и Челябинска, понимаю, что за последние 10-15 лет можно было сделать в городе гораздо больше, навести порядок. Город действительно не выглядит столичным, мягко говоря: то, что мы видим с точки зрения благоустройства, рекламы, ларьков, транспорта, пешеходных зон, общественных пространств, – я даже хороших примеров не могу привести», – возмутился врио.

Зато плохих примеров предостаточно: по городу нигде не пройти, и бегают волки

«Кадровые решения будут, – заверил Алексей Текслер. – Люди ждут, что я это сделаю немедленно. Но я хочу пообщаться со всеми, посмотреть в глаза, понять компетенции.

Мне интересно, как человек реагирует и решает задачи. В зависимости от того, что я услышу, будут приняты решения».

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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