Главе Южного Урала стало стыдно за Челябинск

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал работу мэрии по содержанию Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый глава региона сегодня начал знакомство с областным центром. И остался крайне недоволен увиденным.

Сначала г-н Текслер отправился в Курчатовский район. Здесь чиновника уже дожидались горожане, пожаловавшиеся на некачественную уборку снега. Кроме того, в одном из дворов по Комсомольскому проспекту врио губернатора рассказали о том, что установленные еще год назад в рамках реализации проекта «Городская среда» фонари до сих пор не горят. «Со стыда сгореть можно!» – оценил расторопность чиновников Алексей Текслер, посоветовав мэру Челябинска Владимиру Елистратову «разговаривать с людьми».

Остался недовольным врио губернатора и состоянием центра города. К удивлению чиновников, г-н Текслер, вернувшись с северо-запада, решил дойти от резиденции до мэрии пешком. И по дороге в полной мере оценил покрывающие окрестные тротуары ямины и лужи. Спустившись в подземный переход на площади Революции, Алексей Текслер не мог не заметить разваливающиеся ступени, облупившуюся плитку и весьма скудное освещение. А расположившиеся здесь киоски с шаурмой и пирожками просто ошарашили чиновника. «Это же прошлый век!» – оценил он усилия МКУ «Горсад имени Пушкина» заработать на аренде площадей. И предположил, что здесь явно может появиться поле деятельности для Роспотребнадзора.

В итоге врио губернатора поставил мэрии «двойку» за содержание города, заявив, что властям должно быть стыдно за то, что Челябинск находится в таком состоянии. «Оценка – что-то около двойки, может быть, даже ниже. Пока все очень некрасиво. С точки зрения эстетики должно быть стыдно за такую центральную часть города. Челябинск выглядит серым. Центральные улицы выглядят непрезентабельно, про дворы и говорить нечего. Челябинск как миллионник должен выглядеть гораздо лучше», – заявил Алексей Текслер.

Отметим, что глава региона выступает с такой оценкой не впервые. Так, еще на прошлой неделе врио губернатора во время своего первого совещание заявил, что при существующем финансировании Челябинск мог быть куда более благоустроенным, чем оказалось на самом деле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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