«Это важно!» Южноуральцы составили свой список вопросов к первой пресс-конференции Алексея Текслера

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пригласил южноуральцев на свою пресс-конференцию:

«Уважаемые друзья, 4 апреля у меня состоится первая пресс-конференция на новом посту, – появилось сообщение на официальной страничке главы региона в Instagram. – Трансляция мероприятия будет вестись и здесь. Начало в 11. Присоединяйтесь, познакомимся поближе».

В ответ его забросали сообщениями о проблемах жителей области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», список «больных тем» все тот же: экология, выборы в Челябинске, проблемы дольщиков, грязь на улицах, бездействие чиновников, транспорт.

«75% вопросов, просьб, волнений, по сути, должны быть адресованы мэру Челябинска, губернатор решает вопросы и проблемы всей области. Где этот градоначальник? Почему отсиживается в кабинете? Нам нужен Руководитель, знающий и решающий проблемы нашего родного города! Кабинетный червь – кому он нужен?! Где его работа? Где вообще он сам? Что он делает? Почему он не рядом с губернатором? Где его аккаунт в соцсетях? Где прямая связь с горожанами? Кто вообще его выбрал?»

«Алексей Леонидович, Вы обещали улучшить экологическую обстановку в Челябинске. В Металлургическом районе сегодня опять невыносимый запах с Коксохима! По розе ветров восточный ветер достаточно частый, при нем всегда дует с Коксохима. Надеюсь, что Вы дадите нам шанс дожить до пенсии, не умерев от рака лёгких!»

«Обратите, пожалуйста, внимание на маршрутки, безобразия на них не заканчиваются ни с одним губернатором: водители на протяжении всего маршрута разговаривают по телефону, останавливаются на пешеходных переходах, о состоянии самих машин вообще говорить не стоит начинать. Мы каждый день подвергаем опасности свои жизни. Кто-то скажет: «Езди в такси», будто они у нас лучше...»

«Хотелось бы услышать от Вас – что делают в министерстве экологии люди, которые не могут (не хотят) заставить промышленников (в первую очередь, ЧЭМК, Цинковый, ЧМК) снизить выбросы до уровня 2013 года, когда мы не видели воздух и не знали о НМУ? Почему не проводятся круглосуточные замеры воздуха, как было до 2014 года?»

Южноуральцы так же просят обратить внимание на ХК «Трактор» (необходимо разобраться со схемами финансирования и кадровой политикой), здравоохранение («наши больницы – это один огромный ад для населения»). Переживают: «Вы собираетесь быть губернатором для всех жителей области или только для жителей Челябинска и Магнитогорска, как это делал ваш предшественник?» Интересуются: «1. Что Вы думаете о выборах депутатов и мэра Челябинска; 2. Что планируете сделать в целях создания рабочих мест, в том числе для граждан, достигших 45-50 лет, соответственно женщин и мужчин».

Особую активность на этот раз проявили противники строительства Томинского ГОКа: одни требуют, чтобы врио губернатора обозначил свою позицию по ГОКу, другие требуют без лишних разговоров проект запретить, третьи задают обоснованные вопросы:

«Вопрос первый: помимо плана захоронения «хвостов» Томинского ГОКа от РМК существуют другие планы ликвидации эндогенных пожаров и рекультивации Коркинского разреза, в частности, план заслуженного ветерана горного дела кандидата наук Эдуарда Натановича Мильмана. Есть также предложения от Российской академии наук, отраженные в опубликованном докладе группы ученых под руководством профессора А.Ю. Даванкова.

Планируете ли Вы досконально изучить все проекты рекультивации и встречаться со специалистами и учеными, представляющими другие варианты?

Вопрос второй: в рекомендациях Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по итогам 18-го выездного (104-го) заседания в Челябинской области 26-28 июня 2017 года по проблемам Томинского ГОКа говорилось (цитирую дословно): «Ввиду особого территориального расположения планируемого к возведению Томинского ГОК, его строительство и функционирование несет опасность серьезного ущерба окружающей среде и природным ресурсам Челябинской области, чревато усилением социальной нестабильности и общественного недовольства». Знакомы ли Вы с этим документом и конкретными выводами комиссии СПЧ при президенте РФ по данному вопросу?

Вопрос третий: прежний губернатор игнорировал мнение широкой общественности, не просто требующей отказаться от опасных планов строительства Томинского ГОКа, но и приводящей серьезные доводы и опирающейся на факты нарушения законодательства со стороны РМК. Согласны ли Вы выслушать аргументы независимых экспертов, которых ангажированная РМК пресса бездоказательно причисляет к проплаченным агентам, в то время, когда активисты на самом деле за развитие промышленности, но не за акцент на сырьевые отрасли, выступая за комплексное развитие территорий (в соответствии с Указом президента РФ от 31.12.2015 г. №683)?»

«Алексей, вы закроете ГОК? Или будете убеждать нас, что это национальна программа – уничтожить Челябинск?»

«Какую воду Вы пьете, приехав в Челябинск? Из-под крана или бутилированную? Если бутилированную, то какую? Главный риск от Томинского ГОКа – потеря воды. И в Шершнях, и в питьевых скважинах. Ивдель, Сибай – мы следующие?»

«Алексей Текслер, на какой период времени Вы связываете свою работу и жизнь с нашей областью? Один губернаторский срок, два, больше? Это важно!

Готовы ли Вы, смотря на перспективу, что Ваша семья – прекрасная супруга, такой чудесный сын – часть своей жизни проведут в регионе с самой плохой экологией? Готовы ли Вы к тому, что в этом регионе ко всему прочему добавится Томинский ГОК? Рядом с Вами ямы и ядовитые отходы? Или Вы не смотрите на перспективу, и Ваше пребывание в нашей области планируете как временное?»

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.04.19

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