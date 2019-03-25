российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 марта 2019, 21:08 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Тогда мы и проголосуем: что нужно сделать Алексею Текслеру, чтобы стать губернатором Опрос РИА «Новый День»

Временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру досталось непростое наследство: за 2 дня с момента создания его официального аккаунта в Instagram южноуральцы прислали ему более 2 тысяч обращений с просьбой обратить внимание на первоочередные проблемы.

Все они возникли не вчера, многие не решались годами. Уровень проблем разный: от местечковых (нет мусорных баков в микрорайоне) до глобальных (экологическая катастрофа в отдельно взятых городах и целом регионе или коррупция). Понятно, что за оставшиеся до выборов 5 месяцев Алексей Текслер даже при очень большом желании не успеет навести порядок во всех «больных» сферах – ему определить главные задачи и взять сначала за них. И от этого выбора напрямую зависит, как к нему будут относиться южноуральцы и как они будут голосовать в сентябре.

Поэтому РИА «Новый День» предлагает своим читателям помочь новому главе региона определиться с приоритетами, назвав главные вопросы, требующие, по их мнению, немедленного решения (можно выбрать несколько вариантов). Если вы считаете, что мы что-то важное упустили, присылайте свои варианты и комментарии на электронный ящик chel.nr2@gmail.com c пометкой «опрос».

Итак, что должен сделать врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, чтобы гарантировано победить на выборах в сентябре:

  • Больше общаться с народом: информацию нужно получать не от подчиненных, а от разных слоев населения
  • Решить проблемы обманутых дольщиков
  • Запретить Томинский ГОК
  • Значительно сократить число чиновников
  • Существенно повысить штрафы, сократить нормативы, усилить контроль и заставить заводы платить за выбросы в атмосферу
  • Долой кумовство: ввести практику принимать на работу в региональное правительство и ОМС только крепких профессионалов, чьи образование и опыт соответствуют сфере деятельности
  • Возродить муниципальный и межмуниципальный общественный транспорт
  • Запретить уплотнительную застройку
  • Инициировать свод законов, не позволяющих начинать любой новый производственный проект без согласия большинства жителей территории, попадающей в поле воздействия будущего производства.
  • Разогнать все правительство области, не дожидаясь выборов
  • Существенно расширить географию прямых авиарейсов и железнодорожных маршрутов из Челябинска – сколько можно ездить через Москву и Екатеринбург
  • Ввести систему жесткого контроля за работой чиновников на местах
  • Победить коррупцию
  • Лишить местных олигархов возможности влиять на принятие решений, важных для региона в целом и отдельных территорий в частности
  • Остановить уничтожение памятников природы, культуры и истории
  • Вернуть прямые выборы мэра и депутатов городской Думы в Челябинске
  • Сосредоточиться на глобальных проектах, способных избавить Челябинск и всю область от статуса глубокой провинции
  • Просто навести порядок – чтобы на улицах было чисто, безопасно, все коммуникации и системы жизнеобеспечения работали без сбоев
  • Все вышеперечисленное невыполнимо
  • Ему нужно просто договориться с местными промышленными элитами
  • ВРИО нужен только административный ресурс
  • Мне все равно, кого выберут

Проголосовать можно здесь

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 25.03.19

В России хотят законодательно закрепить кодекс ведьм. / Главе Южного Урала стало стыдно за Челябинск. / ГОКу придется ответить за строительство без разрешения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров