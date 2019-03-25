Тогда мы и проголосуем: что нужно сделать Алексею Текслеру, чтобы стать губернатором Опрос РИА «Новый День»

Временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру досталось непростое наследство: за 2 дня с момента создания его официального аккаунта в Instagram южноуральцы прислали ему более 2 тысяч обращений с просьбой обратить внимание на первоочередные проблемы.

Все они возникли не вчера, многие не решались годами. Уровень проблем разный: от местечковых (нет мусорных баков в микрорайоне) до глобальных (экологическая катастрофа в отдельно взятых городах и целом регионе или коррупция). Понятно, что за оставшиеся до выборов 5 месяцев Алексей Текслер даже при очень большом желании не успеет навести порядок во всех «больных» сферах – ему определить главные задачи и взять сначала за них. И от этого выбора напрямую зависит, как к нему будут относиться южноуральцы и как они будут голосовать в сентябре.

Поэтому РИА «Новый День» предлагает своим читателям помочь новому главе региона определиться с приоритетами, назвав главные вопросы, требующие, по их мнению, немедленного решения (можно выбрать несколько вариантов). Если вы считаете, что мы что-то важное упустили, присылайте свои варианты и комментарии на электронный ящик chel.nr2@gmail.com c пометкой «опрос».

Итак, что должен сделать врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, чтобы гарантировано победить на выборах в сентябре:

Больше общаться с народом: информацию нужно получать не от подчиненных, а от разных слоев населения

Решить проблемы обманутых дольщиков

Запретить Томинский ГОК

Значительно сократить число чиновников

Существенно повысить штрафы, сократить нормативы, усилить контроль и заставить заводы платить за выбросы в атмосферу

Долой кумовство: ввести практику принимать на работу в региональное правительство и ОМС только крепких профессионалов, чьи образование и опыт соответствуют сфере деятельности

Возродить муниципальный и межмуниципальный общественный транспорт

Запретить уплотнительную застройку

Инициировать свод законов, не позволяющих начинать любой новый производственный проект без согласия большинства жителей территории, попадающей в поле воздействия будущего производства.

Разогнать все правительство области, не дожидаясь выборов

Существенно расширить географию прямых авиарейсов и железнодорожных маршрутов из Челябинска – сколько можно ездить через Москву и Екатеринбург

Ввести систему жесткого контроля за работой чиновников на местах

Победить коррупцию

Лишить местных олигархов возможности влиять на принятие решений, важных для региона в целом и отдельных территорий в частности

Остановить уничтожение памятников природы, культуры и истории

Вернуть прямые выборы мэра и депутатов городской Думы в Челябинске

Сосредоточиться на глобальных проектах, способных избавить Челябинск и всю область от статуса глубокой провинции

Просто навести порядок – чтобы на улицах было чисто, безопасно, все коммуникации и системы жизнеобеспечения работали без сбоев

Все вышеперечисленное невыполнимо

Ему нужно просто договориться с местными промышленными элитами

ВРИО нужен только административный ресурс

Мне все равно, кого выберут

Проголосовать можно здесь

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