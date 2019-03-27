В правительстве Челябинской области объяснили, почему заблокирован аккаунт врио губернатора

В правительстве Челябинской области официально прокомментировали блокировку аккаунта врио губернатора в соцсетях.

Как уже сообщал «Новый День», страница Алексея Текслера в Instagram была заблокирована вечером 26 марта.

«В связи с повышенным выниманием к аккаунту врио губернатора Челябинской области А.Л. Текслера в социальной сети Инстаграм сообщаем, что в настоящее время официальная страница врио губернатора проверяется службой технической поддержки соцсети с целью исключения фейковых аккаунтов и дальнейшей верификации официальной страницы А.Л. Текслера.

Все действующие на сегодняшний день аккаунты, позиционирующие себя как личные страницы врио губернатора, являются фейковыми, – говорится в официальном заявлении управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области. – Как только официальная страница пройдёт процедуру верификации, управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области оповестит представителей СМИ по своей рассылке».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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