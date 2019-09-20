Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области

В Челябинске состоялась инаугурация нового губернатора Челябинской области. Напомним, по итогам голосования 8 сентября Алексей Текслер получил 813 тысячи 812 голосов, что составляет 69,31% от числа избирателей, принявших участие в голосовании (явка составила 45,14%).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественное событие собрало в стенах Государственного академического театра драмы имени Наума Орлова более 700 гостей: депутатов различных уровней, чиновников, политиков, представителей общественности, предпринимателей, блогеров, журналистов.

Также на церемонии инаугурации присутствовали министр энергетики России, бывший шефа южноуральского губернатора Александр Новак, полпред президента в УрФО Николай Цуканов, глава Курганской области Вадим Шумков и друг семьи главы Южного Урала, певица Диана Гурцкая. Все места были согласованы протоколом – у каждого гостя было свое место.

Новоизбранный губернатор появился в зале в 11:05 в сопровождении Цуканова, Новака и Шумкова. Официальная церемония началась с внесения флагов РФ, региона, исторического знамени дважды орденоносной Челябинской области и длилась 35 минут.

Алексей Текслер присягнул на Конституции РФ и Уставе Челябинской области.

«Клянусь соблюдать возложенные на меня обязанности для процветания Челябинской области», – заявил губернатор. С этого момента Алексей Текслер официально стал главой региона.

Поздравляя Алексея Текслера, полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов рекомендовал губернатору больше слушать людей и опираться на их мнение.

Отметим, что театр драмы является традиционным местом проведения инаугурации губернаторов Челябинской области. Здесь регалии главы Южного Урала получали и первый губернатор Челябинской области Петр Сумин, и «наследовавшие» ему, но покинувшие губернаторский пост не по своей воле Михаил Юревич и Борис Дубровский.

Впрочем, нынешняя инаугурация все-таки отличается от всех предыдущих. Алексей Текслер отказался от проведения традиционного фуршета после торжественного мероприятия. Вместо этого сразу по окончании официального вступления в должность он направился в детскую школу искусств поселка Шагол.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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