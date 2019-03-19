Текслер назвал приоритеты на посту главы Челябинской области

Президент России Владимир Путин встретился с и.о. губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня южноуральский губернатор Борис Дубровский заявил об отставке.

Глава государства отставку принял и своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Сегодня вечером президент и новый глава региона проведи первую встречу:

«В. Путин:

Алексей Леонидович, вопрос, который мы сегодня должны обсудить, Вам уже известен. Вы проходили определенные собеседования перед нашей встречей. Вы сами родились в Челябинске и прожили там сколько?

А. Текслер:

16 с половиной лет.

В. Путин:

16 с половиной лет. Так что это Ваш родной город. В большом регионе Вы продолжали достаточно долго жить, работать. И Норильск возглавляли, – один из крупных промышленных наших городов. Вы уже шесть лет первый заместитель министра энергетики. В общем, это одно из ведущих ведомств в системе управления.

Вы знаете, какое предложение мы намерены Вам сделать, – возглавить Челябинскую область. Как Вы к этому относитесь? Это первое.

И второе: если да, то что Вы видите в качестве приоритетных задач развития чрезвычайно важного промышленного региона.

И город сам по себе большой – миллионник, и проблем там достаточно, в том числе экологических. Но и про развитие нельзя забывать, потому что это один из основных вопросов.

А. Текслер:

Владимир Владимирович, я готов возглавить регион. Спасибо за доверие. Для меня это не пустые слова. Для меня это, действительно, родной регион. Я там родился, вырос, – как в народе говорят «где родился, там и пригодился». Важно будет заслужить доверие челябинцев, получить их поддержку.

Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология. Вы правильно сказали, есть экологические проблемы в регионе, их надо будет решать. На этом надо будет сосредоточиться.

Но и социально-экономическое развитие, рост благосостояния жителей, дороги, сельское хозяйство. В общем, регион не только промышленный, но и аграрный. Надо будет уделять внимание и социальной сфере.

Готов работать. Буду стараться.

В. Путин:

Связи с городом и с областью у вас сохранились?

А. Текслер:

Я никогда не терял связи с Челябинском, с регионом. У меня там живут друзья детства, родственники, я там регулярно бываю. Поэтому, конечно, связи сохранились».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.03.19

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