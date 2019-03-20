Республика Алтай осталась без губернатора

Глава Республики Алтай Александр Бердников написал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, он написал заявление на имя президента России Владимира Путина о добровольной досрочной отставке с должности губернатора в связи с окончанием полномочий и переходом на другую работу.

Он поблагодарил главу государства и избирателей «за возможность руководить столь длительный период таким замечательным и красивым регионом с хорошими и прекрасными людьми». «13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил. Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики», написал Александр Бердников.

Ранее в отставку ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На его место Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Алексея Текслера, который до этого занимал пост первого замруководителя федерального министерства энергетики.

Как писал «Новый День», на днях стало известно, что появился новый «черный список» глав российских регионов, которые в ближайшее время, скорее всего, потеряют свои должности. Многие губернаторы стремительно теряют популярность, в том числе из-за федеральных реформ, и сейчас проще назвать тех руководителей, кто не подвержен этой тенденции.

В список рискуют попасть Волгоградская область, Калмыкия, Мурманская и Оренбургская области, а также Ставропольский край. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ действительно на этой неделе будет заниматься региональной проблематикой.

Горно-Алтайск, Иван Гридин

Горно-Алтайск. Другие новости 20.03.19

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