Путин назначил врио губернатора Алтая и принял отставку Бердникова

Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Бердникова с поста губернатора Республики Алтай и назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олега Хорохордина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал «Новый День», ранее Бердников, руководивший регионом 13 лет, объявил об отставке на своей странице в Facebook. По оценкам наблюдателей, Хорохордин являлся наиболее вероятным кандидатом на пост врио алтайского губернатора.

Олег Хорохордин родился в селе Глушинка Алтайского края. До начала 2000-х работал в коммерческих предприятиях на Алтае. В 2002-2006 годах он работал в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, с 2006 по 2011 год – в управлении по внутренней политике администрации президента. В совете федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС» он работает с 2012 года. В 2018 году Хорохордин участвовал во втором потоке подготовки президентского кадрового резерва РАНХиГС. В этой программе принимали участие потенциальные кандидаты в руководство российских регионов.

Москва, Иван Гридин

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