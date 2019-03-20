Путин сменил главу Калмыкии: республику возглавил кикбоксер

Президент России Владимир Путин произвел сегодня очередную кадровую перестановку в губернаторском корпусе.

Глава государства принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова с формулировкой «по собственному желанию» и назначил врио руководителя региона кикбоксера, многократного чемпиона мира среди профессионалов, советника главы Федерального агентства по делам молодежи Бату Хасикова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В сообщении пресс-службы Кремля сообщается, что Путин провел сегодня рабочую встречу с Хасиковым, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Калмыкии.

Алексей Орлов возглавлял Калмыкию с 2010 года.

Ранее сегодня президент России утвердил отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова по собственному желанию и назначил врио губернатора главу некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олега Хорохордина.

Накануне Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности гглавы региона Алексея Текслера. До этого он занимал должность первого замруководителя федерального министерства энергетики.

Как сообщал «Новый День», на этой неделе был опубликован очередной черный список губернаторов. В него вошли главы Республики Алтай, Волгоградской области, Калмыкии, Мурманской, Челябинской и Оренбургской областей, а также Ставропольского края. На сегодняшний день в трех из этих регионов уже сменились губернаторы. Накануне ряд федеральных СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что заявление об отставке написала глава Мурманской области Марина Ковтун. Сама она отказалась комментировать эти сообщения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.19

Челябинской области представили временного главу региона. / Путин запустил освоение нового месторождения Ямала. / Переименовать столицу в Нурсултан и поставить памятник Назарбаеву: новый глава Казахстана принес присягу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»