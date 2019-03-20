В течение месяца будут уволены еще три губернатора. В опасности – десятки

В течение ближайшего месяца в отставку уйдут еще несколько глав российских регионов: весенний «губернаторопад» продолжится.

Как сообщает источник РИА «Новый День», в черных списках Кремля на эту весну было шесть губернаторов. Имена трех уже известны – Борис Дубровский (Челябинская область), Марина Ковтун (Мурманская область), Александр Бердников (Республика Алтай). На очереди – еще трое.

По мнению политолога Андрея Колядина, делать какие-то поименные прогнозы – занятие неблагодарное, так как все кадровые решения приминает один конкретный человек – Владимир Владимирович Путин. Однако есть объективные предпосылки для представления губернатора на суд президента, и основная из них – межэлитные конфликты, а также плохая работа с электоральными средами, в результате которой становится неочевидной победа власти на предстоящих выборах.

«За время моей работы в администрации президента сменилось более 40 губернаторов, больше половины, и во многих случаях причиной были именно межэлитные конфликты, – отмечает эксперт. – Сейчас мы видим то же самое. Борис Дубровский не хотел, или не мог, или не понимал, как решать подобные задачи, а Челябинская область в этом смысле очень токсична. Дубровский считал, что хорошие показатели по социально-экономическому развитию региона, а они у него были хорошие, уже успех, что его будут за это холить и лелеять. Но за это не любят и не лелеют. Главная задача губернатора – создать благоприятную среду для власти, он с ней не справился».

По мнению Андрея Колядина, проблема межэлитных конфликтов в той или иной степени актуальна как минимум для половины действующих губернаторов, и по мере битвы за ресурсы она будет только обостряться. При этом губернаторы из поколения «технократов» решать вопросы внутренней политики не готовы – они с таким прежде никогда не сталкивались.

Согласно рейтингу выживаемости губернаторов от «Минченко консалтинг», у всех трех уходящих губернаторов действительно были проблемы с межэлитными конфликтами. Однако среди действующих губернаторов есть и те, чей рейтинг выживаемости еще ниже. Это, например, губернатор Архангельской области Игорь Орлов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, источники РИА «Новый День» сообщают, что в ближайшее время может уйти губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

Напомним, на этой неделе был опубликован очередной черный список губернаторов. В него вошли главы Республики Алтай, Волгоградской области, Калмыкии, Мурманской, Челябинской и Оренбургской областей, а также Ставропольского края. В трех из этих регионов губернаторы уже подали заявления об отставке.

Москва, Екатеринбург, Челябинск, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург, Челябинск. Другие новости 20.03.19

После падения глыбы льда на беременную женщину прокуратура проведет совещание с главами УК. / В Нижнем Тагиле оштрафовали семью малолетнего хулигана, который запустил бутылку в глаз девочке. / Уралец из-за телефона сжег дом брата и его жену (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»