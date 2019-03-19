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Вторник, 19 марта 2019, 18:48 мск

Новости Челябинск

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил об отставке

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сделал заявление об отставке.

«Уважаемые южноуральцы!

Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой об отставке.

Это моё личное решение.

Уважаемые земляки!

Благодарю вас за поддержку, которую ощущал все годы совместной работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас.

Я искренне уважаю каждого из вас, ваше мнение, ваши права. Это мой принцип работы. Я всегда дорожил вашим добрым словом и поддержкой, вашей отзывчивостью и открытостью.

Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область – замечательный регион и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края.

Сделано многое, но впереди новые цели и задачи.

Мира и добра вам, дорогие земляки, процветания нашему опорному краю Державы!

Борис Дубровский».

Текст заявления распространила пресс-служба губернатора.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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