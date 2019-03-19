Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил об отставке

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сделал заявление об отставке.
«Уважаемые южноуральцы!
Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой об отставке.
Это моё личное решение.
Уважаемые земляки!
Благодарю вас за поддержку, которую ощущал все годы совместной работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас.
Я искренне уважаю каждого из вас, ваше мнение, ваши права. Это мой принцип работы. Я всегда дорожил вашим добрым словом и поддержкой, вашей отзывчивостью и открытостью.
Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область – замечательный регион и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края.
Сделано многое, но впереди новые цели и задачи.
Мира и добра вам, дорогие земляки, процветания нашему опорному краю Державы!
Борис Дубровский».
Текст заявления распространила пресс-служба губернатора.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 19.03.19
К 2024 году Россия рискует упасть в рейтинге крупнейших экономик: с инвестициями хуже, чем в 1990-м. / Южноуралец в Санкт-Петербурге снес столб и разбил каршеринговый автомобиль. / А как же буренки? Челябинский депутат предложил Госдуме вернуть зимнее и летнее время. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»