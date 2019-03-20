Челябинской области представили временного главу региона

В Челябинской области официально представили временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Текслера.

Как уже сообщал «Новый День», вчера, 19 марта, после визита в Москву, глава региона Борис Дубровский заявил об отставке, назвав это «личным решением». Владимир Путин отставку принял и назначил и.о. губернатора Алексея Текслера, до вчерашнего дня занимавшего пост первого заместителя министра энергетики РФ.

Сегодня временного главу региона членам южноуральского правительства и главам органов местного самоуправления представил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Экс-губернатор Борис Дубровский на представлении присутствовал. Он поблагодарил собравшихся за совместную работу и выразил надежду, что их сотрудничество с новым руководителем будет успешным.

Напомним, 19 марта, во время встречи с Владимиром Путиным, Алексей Текслер назвал главными приоритетами в своей работе решение экологических проблем региона, социально-экономическое развитие, рост благосостояния жителей, дороги и сельское хозяйство. Сегодня он подтвердил: эти задачи в списке первоочередных.

Напомним, в сентябре в Челябинской области состоятся выборы губернатора. Алексей Текслер о желании принят участие в кампании пока не сообщил.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 20.03.19

Приговор организатору бойни на фестивале «Торнадо» вступил в силу. / Старинный дом в центре Челябинска вновь выставили на торги. / Челябинск встретил нового губернатора залпом из труб (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»