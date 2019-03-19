Путин принял отставку Дубровского и назначил исполняющего обязанности губернатора Челябинской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как уже сообщал «Новый День», пресс-служба губернатора распространила заявление Бориса Дубровского об отставке.

«Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер», – сообщил Песков.

О том, что первый заместитель министра энергетики уходит из министерства в ведомстве узнали сегодня: «Не знаю, слышали ли вы или нет, хочу забрать из министерства одного из ваших коллег, первого заместителя Текслера. Думаю, что у вас еще большой задел кадровый в министерстве», – сказал Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России».

Алексей Леонидович Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске. В 1995 году с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в металлургии», инженер-экономист.

В 1990-2007 годах занимал различные должности в АО «Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина» и ОАО «ГМК «Норильский никель»: от техника экономического отдела до генерального директора ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», дочернего общества ОАО «ГМК «Норильский никель».

В 2008-2009 годах являлся главой администрации Норильска. С сентября 2009 года по декабрь 2011 года руководил Казахстанским отделением золотодобывающей компании «Полюс Золото», которая в 2006 году была образована из золотодобывающих активов ГМК «Норильский никель» и является крупнейшей в России. Одновременно занимал должность генерального директора горно-металлургического концерна «Казахалтын». С 2011 года работал управляющим директором – руководителем Красноярского подразделения ЗАО «Полюс».

В июле 2013 года был назначен на должность заместителя министра энергетики Российской Федерации. С 18 ноября 2014 года занимал пост первого заместителя министра энергетики Российской Федерации. Отвечал за подготовку сводного прогноза социально-экономического развития РФ в отраслях ТЭК, финансово-экономический анализ деятельности организаций ТЭК и других.

С 2015 года является членом Совета директоров ПАО «Федеральный испытательный центр» и Председателем Совета директоров ПАО «АНК «Башнефть».

В 2014 году ему был присвоен классный чин действительного государственного советника РФ 3 класса.

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