«С новым губернатором!»: в Челябинске отменяют запланированные мероприятия

После смены главы Челябинской области в областном центре отменяют назначенные на сегодня мероприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отставка Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области и назначение врио главы региона Алексея Текслера внесли существенные коррективы в планы чиновников и депутатов всех уровней. В результате многие мероприятия, планировавшиеся на сегодня, перенесены на другие дни.

Первыми об этом сообщили пресс-центры. Так, отменена пресс-конференция «Интеграция АИР Челябинской области в «Территорию бизнеса», которая должна была пройти на площадке ИД «Гранада Пресс». Перенесена пресс-конференция, посвященная предстоящему сезону клещевой активности, проведение которой план6ировалось в пресс-центре «КП-Челябинск». «Коллеги, добрый день. По независящим от нас причинам мы вынуждены перенести пресс-конференцию по сезону активности клещей на вторник, 26 марта. О времени мы сообщим дополнительно. P.S. И с новым губернатором вас», – сообщили организаторы брифинга.

Кроме того, на другие дни перенесены комиссии Челябинской городской Думы, намеченные на сегодня.

Планировавшееся еще вчера заседание правительства региона также отменено. Вместо него в 14:00 состоится представление нового главы региона Алексея Текслера членам правительства и депутатам. Специально для этого в Челябинск прибыл полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

А вот депутаты Законодательного собрания Челябинской области решили не отменять проведение части комитетов, намеченное на сегодня, а лишь перенести время. Впрочем, с учетом того, что многие из депутатов областного парламента живут не в Челябинске, их стремление совместить знакомство с новым главой региона и исполнение депутатских обязанностей вполне объяснимо.

Напомним, вчера, 19 марта, президент России Владимир Путин принял отставку с поста губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера, ранее занимавшего должность первого заместителя министра энергетики России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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