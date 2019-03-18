Губернаторы на вылет: угроза массовых отставок действительно увеличилась

«Черный список» глав российских регионов, которые в ближайшее время, скорее всего, потеряют свои должности, может быть дополнен. Многие губернаторы стремительно теряют популярность, в том числе из-за федеральных реформ, и сейчас проще назвать тех руководителей, кто не подвержен этой тенденции, отметил глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в комментарии РИА «Новый День».

«У Дубровского (губернатор Челябинской области Борис Дубровский, – ред.) были проблемы с невысоким рейтингом, но в области работали две серьезные команды политтехнологов, и очевидно, ситуация выправилась, – отметил собеседник агентства. – Но теперь он опять попал в «черный список». Проблемы в Челябинской области, конечно, есть, но из списка тех, кого назвали «Ведомости», [в отставку могут быть отправлены], скорее, Ковтун (Марина Ковтун, глава Мурманской области, – ред.), Берг (Юрий Берг, глава Оренбургской области, – ред.), Бердников (Александр Бердников, глава Республики Алтай, – ред.). Дубровскому я бы оставил один шанс из ста».

Как считает эксперт, у Бердникова в минус играют общие проблемы: это низкий рейтинг, высокий антирейтинг и сформировавшийся в регионе запрос на обновление. «В прошлый раз во время выборов от второго тура он спасся буквально несколькими сотнями голосов, – напомнил Калачев. – В Алтайском крае он человек малопопулярный».

Эксперт отметил, что Бердникову уже 65 лет, это солидный возраст – да и регионом он руководит больше 13 лет. «Несмотря на то, что ему удалось выстроить продуктивные отношения с сильными мира сего – иначе он бы не удержался столько лет у власти – но срок эксплуатации подошел к концу, и, видимо, у него есть серьезные проблемы со здоровьем», – отметил собеседник агентства.

Калачев также обратил внимание на недавнее заявление Бердникова о том, что «люди бегут от «Единой России» как черт от ладана». «Такие заявления делают люди, судьба которых решена», – пояснил он.

Губернатору Оренбургской области Юрию Бергу тоже 65 лет, рейтинг его низок, в его окружении вспыхивали коррупционные скандалы, и победа на прошлых выборах ему досталась во многом благодаря тому, что главный конкурент не стал участвовать в борьбе за кресло главы региона. «Он очень боялся выдвижения депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Катасонова. Если бы он выдвинулся – Бергу было бы очень непросто победить. Катасонов в итоге на выборы не пошел, но в условиях отсутствия серьезных конкурентов победа Берга была не так убедительна, – говорит Калачев. – Понятно, что обыгран его уход будет как случившийся по причине возраста и выслуги лет – все же 65 лет и почти 9 лет во главе региона. Опять же тут срок эксплуатации подошел к концу. Это один из последних «медведевских» губернаторов, остальные уже утратили должности».

Что касается главы Мурманской области Марины Ковтун, то вопрос с ее уходом назрел давно, полагает эксперт. «Я удивлен только тому, что это не произошло раньше. Отсутствие реальных социально-экономических достижений, конфликты и скандалы в окружении Ковтун – вопросы ее оставки назрели и перезрели», – пояснил Калачев.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров, похоже, сохранит свою должность – в марте он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и, видимо, получил одобрение на следующий срок. «Проблем с его избранием не будет, хотя в Волгоградской области от него стонут», – отметил политолог.

У Алексея Орлова, главы Калмыкии, также невысокий личный рейтинг, а в республике накопилась усталость от его почти девятилетнего правления, но ему в плюс может сыграть отсутствие конкуренции. Как считает Калачев, республику должен возглавить калмык, и именно тут у Москвы появились сложности с подбором кандидатуры: очевидно, пока не удалось найти калмыка, который прошел в эшелоны власти, хорошо зарекомендовал себя у федералов, и который готов будет возглавить весьма небогатую территорию.

«Я думаю, что смену глав федеральный центр обставит красиво – про коррупционные скандалы говорить не будут, а будут про необходимость нового вектора развития, новых вливаний, обновления курса», – считает собеседник агентства.

Растет количество проблем и в Ставропольском крае. «Говорить, что Владимир Владимиров контролирует регион, было бы преувеличением. Он фактически утратил контроль над регионом, и рейтинг его крайне низок. В Ставрополье тоже были коррупционные скандалы, внутриэлитные конфликты, нарастают межэтнические проблемы», – обратил внимание Калачев.

У всех, кто попал в «черный список», есть нечто общее – это низкая популярность, отмечает собеседник агентства. «Есть серьезная проблема, она заключается в том, что все рейтинги глав регионов идут вниз. Президент еще остается в какой-то степени тефлоновым, потому что недовольство населения направляется на муниципальный и региональный уровень», – пояснил он.

Большие проблемы с популярностью есть и у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, руководителя Тывы Шолбана Кара-оол, под руководством которого «41% населения живет за чертой бедности». Непопулярен глава Чувашии Михаил Игнатьев, вопиюще непопулярен глава Архангельской области Игорь Орлов, в вотчине которого бушуют мусорные протесты, снижается популярность даже у пермского губернатора Максима Решетникова.

«Но думаю, до них очередь дойдет позже. Сейчас надо решать вопросы с выборами этого года. Повторять прошлогоднюю историю никто не хочет», – отметил Калачев, пояснив, что власти нужно упредить такие ситуации, как случившиеся конфузы с выборами провластных кандидатов в Приморье, Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области.

О «черном списке» губернаторов, которые в ближайшее время потеряют свои должности, сегодня сообщила газета «Ведомости». В список, по версии источников издания, рискуют попасть Республика Алтай, Волгоградская область, Калмыкия, Мурманская, Челябинская и Оренбургская области, а также Ставропольский край. Президент РФ действительно на этой неделе будет заниматься региональной проблематикой, подтвердил изданию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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