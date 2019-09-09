«Я вас не выбираю…» Итоги южноуральского голосования с точки зрения банальной арифметики

Губернаторские выборы в Челябинской области признаны состоявшимися. Алексей Текслер принимает поздравления и отчитывается и первых рекордах: «Меня радует активность южноуральцев и рекордная явка», – заявил новоявленный губернатор.

Как уже сообщал «Новый День», 8 сентября участие в голосовании приняли 45,14% южноуральцев, внесенных в списки избирателей – такова цифра, озвученная облизбиркомом после обработки 100% бюллетеней. Цифра несколько раз менялась, постепенно спускаясь с 47,68% (по данным на 23:00 8 сентября) до конечных 45,14%.

Это несколько выше, чем в 2014 года, когда в губернаторских выборах приняли участие 42,48% южноуральских избирателей. Но разница в 2,66% на рекорд как-то не тянет. Тем более, что не понятен сегмент сравнения. Выборы вообще? Так в марте 2018 года в президентской кампании приняли участие 66,41% избирателей. Исключительно губернаторские выборы на Южном Урале? Но, например, в 2000 году в аналогичном голосовании приняли участие 50,25%.

Соревновались исключительно с Дубровским? Тоже плохая идея: у него на участки пришло голосовать на 2,66% меньше, зато лично он голосов получил больше – и значительно: 86,37% против 69,31% Алексея Текслера.

Кстати, в 8 регионах из 16 регионов, где выбирали губернаторов, лидеры гонки набрали свыше 70% голосов.

Можно было бы оговориться, на что, кстати, намекнул один из полтиттехнологов, что негоже губернатору быть популярнее президента, а рейтинг Владимира Путина в Челябинской области по итогам президентских выборов 2018 года, составил 73%. Однако в Забайкальском крае, например, за ВВП проголосовали 72% участвовавших в выборах, а за кандидата в губернаторы Осипова – 89,61%. Так что этот аргумент отметаем.

Наконец, озвучивая результаты выборов, официальные лица как-то опускают один важный нюанс: «Алексей Текслер получил 813 тысячи 812 голосов, что составляет 69,31%, то есть более 50% голосов избирателей». Но дело в том, что в Челябинской области на момент окончания голосования зафиксировано 2 млн 602 тыс 792 избирателя. И 813 тыс 812 от этого числа составляет 31,27%.

То есть за Алексея Текслера на самом деле проголосовали менее трети южноуральцев, обладающих правом голоса. Остальные либо предпочли других кандидатов, либо вообще отказались участвовать в игре под названием «Выборы» – по разным причинам. В том числе и потому, что никакого выбора в предложенном списке для себя не увидели. Вот они и проголосовали ногами.

Кстати, это же относится и к победе «Единой России» в Челябинске. «В семи районах города избирались 170 депутатов. В итоге наша партия завоевала 133 мандата, – сообщил глава регионального отделения «ЕР» Владимир Мякуш. – Это достойный результат, предварительный итог в процентах – 78,24%. Результат нас удовлетворяет и полностью соответствует той политике, которую мы проводим».

Но давайте вспомним, что явка в Челябинске составила 37,81%. А если считать от общего числа избирателей (несложное математическое действие из программы 6 класса средней школы), то единороссов поддержали всего 29,6% челябинцев.

Остальные, как раз из-за той политики, которую они проводят, их просто не выбирали.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 09.09.19

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