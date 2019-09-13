Депутаты-неединороссы требуют места в Челябинской городской Думе

В Челябинске депутаты, не являющиеся членами партии «Единая Россия» выступили против системы распределения мандатов в городской Думе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат-самовыдвиженец Калининского районного совета Николай Ольховский заявил, что неправильно отдавать право решать, кто войдет в состав представительного органа одной партии.

«В эти дни, прямо сейчас, члены партии «Единой России» на своих партийных совещаниях и конференциях принимают решение о том, кто войдет в состав городской думы Челябинска на ближайшие пять лет. Система устроена так, что у них есть такая возможность. Дело в том, что в гордуму будет делегировано ровно по 7 человек из каждого районного Совета депутатов. Для того, чтобы принять этот список из этих семи человек, достаточно простого большинства голосов депутатов в каждом районе, а большинство голосов – у «Единой России». То есть в Калининском районе, например, «Единая Россия» может спокойно сформировать список из 7 человек и назначить их представлять весь район в городской думе. Но я хочу обратить внимание на то, что в Калининском районе 5 из 25 округов проголосовали не за «Единую Россию», и мне кажется, что, если все 7 депутатов будут членами «Единой России» – это будет не совсем правильно. Пожалуйста, задумайтесь об этом».

Ольховского поддержал еще один депутат-самовыдвиженец Калининского района Максим Лапин.

Напомним, по итогам выборов депутатов районных советов Челябинска в Калининском районе в округах №7 и №12 победили представители КПРФ, в округах №10, №18 и №22 – самодвиженцы. То есть, широко обобщая, пятая часть жителей района «Единую Россию» не поддерживает. Однако партия власти собирается получить все 7 мандатов, представляющих район в городской Думе.

Местами в гордуме ЕР собирается поделиться только со «Справедливой Россией», поддержавшей на выборах губернатора Алексея Текслера: на 8 депутатов эсеры могут получить 5 мандатов, что выглядит не совсем справедливо: 17 самовыдвиженцам (Вербитский, Паутов и Рыльских, решившие не афишировать свое членство в «Единой России», – не в счет) и 6 коммунистам мандаты давать не планируется.

Челябинск, Светлана Намская

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