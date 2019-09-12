Ошибочка вышла: в Челябинске у одного кандидата в депутаты списали голоса

В Челябинске на выборах депутатов районных советов у одного из кандидатов «случайно» забраковали 5 голосов. Инцидент произошел в округе №7 Калининского района.

О ситуации, которая могла в корне изменить результаты выборов и иметь серьезные последствия, рассказал один из наблюдателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ильдар Баймуратов работал в УИК №536 в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ.

«На участке были КОИБы, поэтому вброс был невозможен. Все пустые бюллетени по окончанию были порезаны, – рассказал челябинец в ночь с 8 на 9 сентября. – Долго сверяли бюллетени, и пришлось пересчитывать вручную, так как один бланк с досрочного голосования не принимался КОИБом, хотя бюллетень был действителен – только штамп плохо пропечатался.

Была жесткая заруба из трех кандидатов, во многом из-за которой я и пошёл сюда наблюдателем: в округе было три участка, и в каждом победил разный кандидат. Самовыдвиженец Зубков от РМК, Олефир от КПРФ и самовыдвиженец Пермяков. В итоге с отрывом в 7 голосов Олефир выиграла у Зубкова. Олефир – 597, Зубков – 590, Пермяков – 535 (на фото данные по моему участку, но есть копии с двух других – и это наш подсчет).

Семь голосов, Карл! Очень надеюсь, что уже в ТИКе не будет никаких махинаций и так все останется».

Однако днем 9 сентября всех ждал сюрприз: согласно данным, опубликованным на сайте Челябинской областной избирательной комиссии ситуация в УИК выглядела несколько иначе, чем в протоколе у наблюдателя.

«У меня есть заверенная копия протокола с результатами голосования на 536 участке, на котором у кандидата от КПРФ Олефир 170 голосов, – сообщил Баймуратов. – С утра выкладывают результаты на официальном сайте ЦИК, где у Олефир 165 голосов, пять недостающих добавлены в недействительные. Так как общая разница между Олефир и Зубков по трем участкам всего семь голосов, то это может все изменить.

Я приехал в ТИК, у входа встретил представителей нашей комиссии, они передали все документы с голосами согласно протоколу. Судя по их лицам, что их до 13 часов держали в ТИК, оснований не доверять им у меня нет. Поднялся в ТИК, где приведена сводная информация по протоколам и здесь данные сходятся с моим протоколом. То есть, мой протокол сходится с официальным, но на сайте данные другие. Переговорил с председателем ТИК: говорит, мы передали данные в соответствии с протоколами, почему там данные расходятся, они не знают. Говорят, пишите заявление, будем смотреть.

10 сентября ситуация не изменилась:

К 15:00 все те же наши два кандидата и представитель КПРФ подъехали в ТИК (была информация, что на это время назначена комиссия по этому вопросу). Вышел председатель ТИК и сообщил, что в ГАС «Выборы» они планируют передавать данные по протоколам, но трем участкам нужно окончательно закрыться по всем отчетам (что, интересно, этому препятствует?). Комиссии как таковой в итоге не было (по крайне мере открытой, на которой мы могли присутствовать). Касательно наших жалоб – будут рассматривать в течение пяти дней. К 18:00 я опять подъехал в ТИК, но информация не прояснилась. Мне председатель уже не говорил, что планируют передавать данные по протоколам. Все ссылался на то, что вот вы жалобу написали, мы в течение пяти дней вам ответим, ждите. Что ж подождем. Главное – жалобы приняты во всех инстанциях».

Кандидаты Людмила Олефир и Илья Пермяков, а также сам Ильдар Баймуратов подали жалобы в следующие инстанции: в территориальную избирательную комиссию Калининского района, облизбирком и ЦИК. «После жалобы с одним из кандидатов оперативно связались из Облизбиркома – сообщили: да, планируем на официальном сайте выставить данные в соответствии с протоколами, никакого ручного пересчета быть не должно. Такую же информацию нам дал представитель КПРФ», – рассказывает наблюдатель. Однако на 22:00 10 сентября на официальном сайте данные изменились – так же были указаны данные по двум УИК из трех, и на 536-м участке результаты не соответствуют зафикирсованным в протоколах.

И только утром 11 сентября информация на сайте обновилась.

Напомним, у Людмилы Олефир каким-то образом «списалось» 5 голосов на одном участке, аналогичная ситуация могла произойти и на участке №538, результаты по которому не обнародовали почти двое суток. Всего несколько голосов, а исход мог быть совершенно иным: по некоторым данным челябинская «Единая Россия» собиралась провести Зубкова в городскую Думу.

Но внимательный наблюдатель эти планы изменил:

«Кто-то мне говорил: успокойся уже, все равно все будет, как решат сверху, – говорит Ильдар Баймуратов. – Если мы будем молчать и ничего не делать, так оно и будет. Я потратил свое воскресенье, отработал бесплатно 18 часов наблюдателем, чтобы в моем округе пять лет незаконно правил депутат от Томинского ГОКа? Не, ребята, так не пойдет».

Оперативно получить комментарии территориальной избирательной комиссии Калининского района и облизбиркома не удалось.

«Новый День» направил в областную избирательную комиссию официальный запрос.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 12.09.19

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