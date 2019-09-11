МГЕР, ЕР и РМК: в Челябинске формируют гордуму – может быть скандал

«Единая Россия» определилась о своими кандидатами в Челябинской городской Думе – сегодня на заседаниях районных политсоветов составлены предварительные списки, которые планируется официально утвердить в течение ближайшей недели. Партия власти забирает 44 мандата, еще 5 отдает «Справедливой России».

В одном из районов депутатский состав обновляется полностью. Списки могут быть еще скорректированы, но пока состав Думы выглядит следующим образом:

В Калининском районе места в гордуме сохранили Владимир Бодров, Александр Галкин, Денис Лапотышкин, Олег Маханьков и Евгений Свеженцев. Еще одно место займет переизбравшийся в райсовет Александр Спицын.

Кто получит седьмой мандат, пока не ясно. По некоторым данным, одно из мест в гордуме должны были отдать помощнику советника президента Челябинского обособленного подразделения АО «Русская Медная Компания» Максиму Зубкову, избиравшемуся как самовыдвиженец. Но дело в том, что Зубков проиграл выборы представителю КПРФ Людмиле Олефир – перевес составил всего несколько голосов, но, тем не менее, Зубков проиграл. Отметим: пока никто официально не озвучил, что КПРФ в Калининском районе получила не 1, а 2 мандата, а в целом по городу – 6. И любопытно, что «Справедливая Россия», получившая по городу 8 мандатов, претендует на 5 мест в городской Думе, а КПРФ не получает ни одного и даже не возмущается по этому поводу.

От Курчатовского района в гордуму вернуться Александр Драганер, Илья Мительман и Сергей Селещук. Компанию им составят «новенькие» единороссы: директор ООО «УВТ» Эмиль Абубакиров, финансовый директор СК «Легион» Иван Клушин и заведующая детским садом № 378 Татьяна Чилимская. Седьмой мандат получает общественник-активист Дмитрий Григорчик, избиравшийся от «Справедливой России».

В Ленинском районе из 7 депутатов предыдущего созыва остался 1 – Рафаил Шафигулин. Еще на 4 мандата претендуют зампред профсоюзной организации ЧТПЗ Михаил Гризодуб, генеральный директор УК «Кемма» Иван Горнов, а также сохранившие мандаты депутатов райсовета заместитель директора ООО «ПрофитТ» Виталий Родионов и директор ООО «Национальная водная компания «Ниагара» Олег Толмачев.

Еще два мандата от этого района получит «Справедливая Россия». По предварительным данным СР делегирует в Думу председателя профкома ПАО «ЧКПЗ» Валентину Курину и координатора работы местных отделений партии Александра Бычкова.

Экс-спикер Думы Станислав Мошаров не смог получить даже место спикера райсовета.

От Металлургического района в гордуму идут представители противоборствующих групп: Алексей Баканов (повторно) и Владимир Истомин от МГЕР, Александр Капитан и Антон Хромов (оба сохраняют мандаты городских депутатов) от «Соцгорода». Второй раз будет заседать в Дуие и Михиал Вербитский. Еще одно место достанется единороссу Дмитрию Алехину, в прошлом созыве возглавлявшему экс- председатель Совет депутатов Металлургического района (этот пост он оставил мгеровцу Алексею Четвернину). Седьмой мандат зарезервирован для «Справедливой России» и получит его председатель правления Металлургической организации инвалидов.

В Советском районе мандаты гордумы сохраняют трое: Виталий Рыльских – это будет его четвертый срок (в гордуме), Сергей Овчинников и Виталий Паутов пошли по пятому кругу.

Два новичка-единоросса Максим Зайцев и Максим Калинин уже избирались депутатами райсовета, исполнительный директор ООО «Амиго-Медиа» Александр Назаров «прыгнул» в кресло городского депутата с первой же попытки. Седьмое место займет депутат от «Справедливой России» Оксана Боярская, оставившая без мандата коммуниста Константина Нациевского.

В Тракторозаводском районе состав представителей полностью обновляется. Несмотря на то, что в Думу собираются провести представителей двух групп, борющихся за влияние в городе, конфликтов здесь, на первый взгляд, быть не должно: Видгоф и Бурматов раньше как-то договаривались. Итак, «видгофцы»: генеральный директор «Жилкомсервиса» Кирилл Ветхов, второй раз избравшиеся районными депутатами Валерий Кременевский и Виген Мхитарян, а а также одна из менеджеров «БОВИДа» Юлия Синицына. «Бурматовцы», они же мгеровцы: главный по ГТО в области Александр Беленков, ИП Эльнара Губайдулина и руководитель районного исполкома «Единой России» Евгений Комиссаров.

В Центральном районе на второй срок в гордуме остаются Олег Иванов, Дмитрий Тарасов и Андрей Шмидт. Все четверо новичков – тоже из «Единой России»: директор лицея №148 Лариса Демчук, главврач Челябинской областной детской клинической больницы Галина Киреева (второй раз в райсовете), исполнительный директор ООО Специализированный Застройщик «Икар» Кирилл Матвеев и сохранивший мандат райсовет советник генерального директора АО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ» Владислав Орлов.

Таким образом, состав Челябинской городской Думы обновится на 63%.

Челябинск, Светлана Намская

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