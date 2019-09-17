В Челябинске утвердили списки депутатов городской думы

Конференция «Единой России» проголосовала за подготовленный ранее список депутатов муниципального парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошедшей сегодня конференции регионального отделения партии «Единая Россия» утверждены персоналии депутатов Челябинской городской думы нового созыва.

Список не отличается от предварительно согласованного и ставшего известным еще на прошлой неделе. Никаких эксцессов, впрочем, на партийном собрании и не ожидалось.

В ближайшие дни списки депутатов должны утвердить районные собрания. Здесь возможны изменения только в составе оппозиционных фракций (так, от Ленинского райсовета, по всей видимости, от СР пройдут Валентина Курина и Андрей Зеленин – последний вместо ранее называвшегося Александра Бычкова). Так, число мандатов у представителей парламентской оппозиции в гордуме утроится по сравнению с предыдущим составом, где таковую представляли лишь коммунист Константин Нациевский и «сокол Жириновского» Виталий Пашин (до того, как стал депутатом Государственной думы).

Теперь «единороссам» могут, при желании, оппонировать сразу 5 представителей «Справедливой России» (при этом в персоналиях могут произойти незначительные изменения в сравнении с предварительными кандидатурами) и 1 коммунист (на сей раз – Эльдар Гильмутдинов).

Интересно, что последний прошел в гордуму вместо представителя Русской медной компании, который проиграл в своем округе другой представительнице КПРФ. Правда, не менее интересно и то, что СР, проведя в районные советы 8 депутатов, получила сразу 5 кресел в городском парламенте. В то же время, КПРФ, представленная в райсоветах 6 парламентариями, в гордуме будет довольствоваться лишь 1 мандатом. Впрочем, первоначально этого и вовсе не было.

На повестке дня остается вопрос: кто возглавит городской парламент после того, как нынешний спикер Станислав Мошаров уже официально попрощался со всеми сотрудниками. Пока его место прочат проректору ЮУрГУ Андрею Шмидту. Правда, по мнению наблюдателей, ради этого ему придется отказаться от надежд занять пост ректора крупнейшего южноуральского вуза, виды на которое имеет депутат Государственной думы Владимир Бурматов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.09.19

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