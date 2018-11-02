Равнодушие и хамство чиновников пробудили гражданское общество в Челябинске.

Вновь в информационной повестке возник вопрос о будущем нынешнего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. На сей раз – на фоне очередной перезагрузки правительства Челябинской области.

Снова курсируют слухи, что губернатор Борис Дубровский таки избавит челябинцев от нелюбимого градоначальника, ничем, кроме возрастающего хамства своих подчиненных да очередного банкротства муниципального транспорта, не запомнившегося.

Можно, конечно, припомнить г-ну Тефтелеву кучу более мелких «достижений». Например, так и не появившийся на набережной реки Миасс сквер искусств, обещанный горожанам на участке, как потом оказалось, давно уже переданном в собственность коммерческой структуре. Или новая волна точечной застройки при упорной защите таковой чиновниками мэрии, ссылающимися на разрешительные документы, полученные якобы еще при прежних властях города, и столь же упорной позиции прокуратуры, уже несколько раз настоявшей на незаконности этих разрешений.

Ну, и, конечно, никуда не уйти от афористичных «тефтелевых куч», исправно возникающих на дорогах (и рядом) Челябинска благодаря работе дорожников, с которыми нынешнему мэру по-прежнему «приятно работать».

Да что уж греха таить: минусов у Евгения Тефтелева и его несуразной команды, сформированной из тех, кого не выгнали из мэрии после отставки сити-менеджера Сергея Давыдова, и тех, кого выгнали после отставки губернатора Челябинской области Михаила Юревича из правительства области, не счесть. Но есть один несомненный плюс. И, может быть, именно благодаря ему г-н Тефтелев все-таки войдет в исторические хроники Челябинска.

Безусловной заслугой действующего мэра стало пробуждение гражданского общества в нашем, должно признаться, весьма сонном муниципалитете.

Ведь, что ни говори, а гражданское общество начало заявлять о себе именно в годы правления Евгения Тефтелева. И причина тому – полное безразличие нынешней городской администрации к интересам и мнению жителей города.

Полное – то есть абсолютное и ничем не прикрытое. И этот тотальный игнор вынудил горожан выйти на улицы. Сначала челябинцев «взорвали» проблемы с окружающей средой.

Помогла, конечно, природа: в Челябинске вдруг резко усилилось число дней с неблагоприятными метеоусловиями, и горожане начали, натурально, задыхаться. Но если бы чиновники сделали хотя бы вид, что обеспокоены этим, – кто знает...

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Как сейчас помню недоуменные рассуждения одной моей давней знакомой и коллеги по поводу прогулок воспитанников детских садов в дни НМУ. «Как так?! – возмущалась челябинка, обеспокоенная не на шутку здоровьем своего внука. – На улице настолько дышать невозможно, что я дома форточку не открываю! А у них – как будто ничего не происходит». И ведь не поленилась горожанка дойти с этим своим беспокойством до управления по делам образования Челябинска (не ставшее тогда еще комитетом). Там моей коллеге сочувственно покивали... и только.

Именно поэтому, когда челябинцы узнали о сюрпризе, который готовит им Русская медная компания в виде Томинского горно-обогатительного комбината под самым боком у города-миллионника, восторга они не испытали. Но поначалу опять-таки кинулись к властям, призванным как бы защищать их законные права и интересы. Но те привычно отмахнулись. Когда же горожане уже вышли на улицу, то чиновники не нашли ничего лучше, как тупо и без малейшей фантазии отказывать челябинцам в реализации прав на мирные собрания. Чем подтвердили, что сидят в кабинетах мэрии не для заботы о благополучии города, а для решения сугубо своих личных проблем. После чего стали практически не интересны челябинцам, вспоминающим теперь о городских чиновниках разве что после очередной новости о задержании еще одного такого «радетеля» по подозрению в коррупционном преступлении.

Экологией дело не ограничилось. Активизировалось противостояние горожан и застройщиков, резко поспешивших реализовать давным-давно полученные разрешения на строительство, как правило, посреди уже плотно застроенных кварталов.

Многие решили, что такая едва ли не одновременная активизация строителей (и это на фоне скандалов с дольщиками) обусловлена истечением сроков, на которые получено разрешение. Но можно предположить и другое. Застройщики – не полусонные чиновники. В силу работы на рынке, и весьма конкурентном рынке, они вынуждены быть более чуткими к настроениям в обществе. И, возможно, поняли: не поторопись они сегодня – завтра об этом полученном (правдами или неправдами – не важно) разрешении можно будет забыть.

Но не тут-то было. Горожане противостоят коммерсантом куда более настойчиво, чем раньше. И в этом году мы были свидетелями и массовых потасовок, и людей, ложившихся под колеса строительной технике на месте возможного строительства многоэтажки на улице Калинина. И достаточно жесткое противостояние в сквере на улице Воровского.

Самое забавное, что все это время в мэрии лишь беспомощно разводили руками: мол, что ж мы сделаем, если «плохие Юревич и Давыдов» разрешение уже выдали.

На эти причитания ответила прокуратура, отменив через суд уже несколько таких «абсолютно законных» разрешений как... незаконные. И в текстах надзорного ведомства появилась даже такая непривычная для челябинских чиновников пока еще формулировка, как «публичные интересы» – они-то раньше предпочитали говорить только о коммерческих интересах застройщиков и их праве на ведение предпринимательской деятельности.

Наконец, последней по времени иллюстрацией становления гражданского общества стало продолжение дискуссии вокруг строительства часовни в сквере напротив главного корпуса Южно-Уральского государственного университета. А точнее – та форма, которую она приняла. Напомним, в первой половине октября состоялись публичные слушания по утверждению проекта планировки земельного участка, на котором собираются построить культовое сооружение. Слушания собрали много как сторонников, так и противников часовни именно в этом сквере. После довольно-таки продолжительного спора на самих слушаниях дискуссия переместилась в холл Дома архитекторов, а потом в администрацию Центрального района.

Таким образом, противоборствующие стороны решили обсудить вопрос без участия мэрии, по всей видимости, разочаровавшись в ее способности найти решение проблемы. Стоит отметить, что без представителей мэрии обсуждение прошло более доброжелательно и спокойно. Может быть, потому, что обе стороны понимали: и те, и другие – жители нашего города, и жить им вместе, не будучи отделенными друг от друга высокими заборами особняков и полицейскими кордонами.

Позднее была предпринята еще одна попытка договориться – пока еще безрезультатная.

Но уже сами эти попытки говорят о продолжающемся формировании гражданского общества. Выходит, то, чего не смогли добиться Навальный и другие оппозиционеры своими громкими акциями протеста и «маршами», удалось мэру Челябинска Евгению Тефтелеву и его соратникам. Своим бездействием они заставили горожан буквально драться за собственные интересы.

И теперь это самое гражданское общество пытается заявить уже о своих политических амбициях. Вспомним о собрании представителей движений «Стоп ГОК», «Челябинск, дыши!», «Большой Челябинск», ряда оппозиционных структур с целью выработать единую тактику борьбы на выборах 2019 года. А ведь еще год назад о возможности политических действий говорил лишь инициатор «Челябинск, дыши!», бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков.

И как тут не вспомнить праздник, который будет отмечаться в России в предстоящее воскресенье – День народного единства. Конечно, мэрия уже пообещала челябинцам митинги, шествия и игрища, которые наверняка не обойдутся без ряженых. Но вспомним о поводе для появления этого «красного» дня календаря. Нет, не о желании «задвинуть» годовщину Октябрьской революции. А о поводе официальном.

4 ноября считается днем, символизирующим преодоление Смуты в Русском государстве в начале XVII века. Исторически дата весьма противоречивая, так как ничего особенного в тот день в Москве не происходило. А в Российской империи день был выбран, так как именно 4 ноября (по новому стилю) празднуется обретение Казанской иконы Божией матери – покровительницы Дома Романовых. Но, так или иначе, официально День народного единства отсылает нас именно к преодолению Смутного времени.

Наверное, многие считают Смутное время рубежа XVI-XVII веков – эдаким периодом безвластия в Русском государстве. Но это не так. Власть тогда была. Только думала та власть не о благополучии народа и государства, а о собственном благополучии. Тогда-то и собрались представители различных сословий, чтобы отстоять свои права. Так и появились сначала первое, а потом – второе ополчения. Или, говоря современным языком, то самое гражданское общество. Понимающее, что никто, кроме самого, за него постоять не сможет. Есть мнение, что именно оно – это средневековое гражданское общество – спасло тогда Русское государство от гибели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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